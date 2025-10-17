La UPC Manresa celebra la CodeWeek perquè infants muntin i programin robots senzills
L'objectiu és acostar la programació als infants de 7 a 11 anys d'una manera divertida i pràctica
REGIÓ7
TechLab Manresa organitza el taller "BITS I BLOCS: Muntem i programem robots amb VEX GO" dins del marc de la CodeWeek, la iniciativa europea per fomentar l'alfabetització digital. Aquesta activitat es realitzarà el 25 d'octubre i té l'objectiu d'acostar la programació als infants de 7 a 11 anys d'una manera divertida i pràctica.
La CodeWeek és un esdeveniment internacional que se celebra cada octubre. Aquesta iniciativa europea té com a propòsit apropar la societat a la programació i l’alfabetisme digital d’una manera simple i divertida, trencant barreres i fomentant les vocacions tecnològiques des de l'edat primerenca.
Taller pràctic de robòtica
Des de la UPC Manresa es fomenta activament l’ús i el coneixement de la tecnologia per tal que tothom hi tingui accés. Per aquest motiu, TechLab Manresa ha organitzat un taller pràctic de robòtica que s'alinea amb els objectius de la CodeWeek.
El taller "BITS I BLOCS: Muntem i programem robots amb VEX GO" convida els infants a muntar i programar robots senzills utilitzant els kits educatius VEX GO. L'objectiu de la sessió és que els participants completin diversos reptes de programació d'una manera lúdica i col·laborativa.
L'activitat es realitzarà el dissabte 25 d'octubre a TechLab Manresa en horari de matí, de 10:00 h a 12:30 h. Està especialment enfocada a infants de 7 a 11 anys i l'aforament és limitat a 15 participants per garantir la qualitat i l'atenció del taller. Aquest serà dinamitzat per membres de l’associació d’estudiantat PUCRA Manresa.
Cal inscriure’s en aquest formulari.
Aquesta activitat ha estat organitzada per TechLab Manresa en el marc del projecte europeu MERIT coordinat per la UPC Manresa i cofinançat pel Digital Europe Programme.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»