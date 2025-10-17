Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La UPC Manresa celebra la CodeWeek perquè infants muntin i programin robots senzills

L'objectiu és acostar la programació als infants de 7 a 11 anys d'una manera divertida i pràctica

Imatge d'arxiu d'una sessió anterior del taller

Imatge d'arxiu d'una sessió anterior del taller / Arxiu Particular

REGIÓ7

Manresa

TechLab Manresa organitza el taller "BITS I BLOCS: Muntem i programem robots amb VEX GO" dins del marc de la CodeWeek, la iniciativa europea per fomentar l'alfabetització digital. Aquesta activitat es realitzarà el 25 d'octubre i té l'objectiu d'acostar la programació als infants de 7 a 11 anys d'una manera divertida i pràctica.

La CodeWeek és un esdeveniment internacional que se celebra cada octubre. Aquesta iniciativa europea té com a propòsit apropar la societat a la programació i l’alfabetisme digital d’una manera simple i divertida, trencant barreres i fomentant les vocacions tecnològiques des de l'edat primerenca.

Taller pràctic de robòtica

Des de la UPC Manresa es fomenta activament l’ús i el coneixement de la tecnologia per tal que tothom hi tingui accés. Per aquest motiu, TechLab Manresa ha organitzat un taller pràctic de robòtica que s'alinea amb els objectius de la CodeWeek.

El taller "BITS I BLOCS: Muntem i programem robots amb VEX GO" convida els infants a muntar i programar robots senzills utilitzant els kits educatius VEX GO. L'objectiu de la sessió és que els participants completin diversos reptes de programació d'una manera lúdica i col·laborativa.

L'activitat es realitzarà el dissabte 25 d'octubre a TechLab Manresa en horari de matí, de 10:00 h a 12:30 h. Està especialment enfocada a infants de 7 a 11 anys i l'aforament és limitat a 15 participants per garantir la qualitat i l'atenció del taller. Aquest serà dinamitzat per membres de l’associació d’estudiantat PUCRA Manresa.

Cal inscriure’s en aquest formulari.

Aquesta activitat ha estat organitzada per TechLab Manresa en el marc del projecte europeu MERIT coordinat per la UPC Manresa i cofinançat pel Digital Europe Programme.

