20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes
Es tracta del novè dispositiu d'aquest tipus contra la multireincidència
A Manresa es van denunciar 4 persones en una hora per dur armes blanques
ACN
El novè dispositiu 'Kanpai' contra la multireincidència ha finalitzat amb un balanç de 20 persones detingudes -que acumulen un total de 108 antecedents-, tres investigats penals, 63 denúncies administratives diverses i 98 denúncies per la Llei 4/2015 de protecció de seguretat ciutadana (74 per possessió de substàncies estupefaents i 21 per armes). També s'han produït 19 intervencions a establiments per la mateixa Llei 4/2015 i s'han complimentat diversos requeriments judicials. L'operatiu policial es va iniciar ahir divendres a la tarda i s'ha allargat fins a les 03.00 hores de la matinada d'aquest dissabte als municipis de Terrassa, Sabadell, Girona, Salt, Manresa i a l'aeroport de Girona, segons han detallat els Mossos d'Esquadra.
A Manresa, durant l'hora que el dispositiu s'ha situat a la plaça Neus Català, s'han trobat quatre persones que duien armes blanques de diferent tipologia.
En aquesta ocasió, els Mossos han comptat amb la col·laboració de la Policia Nacional de Sabadell i Girona, la Guàrdia Civil de Girona, membres de seguretat privada i les Guàrdies Urbanes/Policies Locals de Sabadell, Terrassa, Girona, Salt, Manresa i Vidreres. Concretament a Sabadell, el pla 'Kanpai' ha acabat amb tres persones detingudes, dos denunciats penalment amb 13 antecedents, 17 denúncies per drogues, 5 denúncies per tinença d'arma blanca i una denúncia per resistència als agents de l'autoritat. En paral·lel, s'han fet tres inspeccions a bars i dues inspeccions a establiments de compravenda d'objectes.
