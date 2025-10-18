Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes

Es tracta del novè dispositiu d'aquest tipus contra la multireincidència

A Manresa es van denunciar 4 persones en una hora per dur armes blanques

Ampli desplegament dels Mossos en el dispositiu contra multireincidents a la plaça Neus Català

Ampli desplegament dels Mossos en el dispositiu contra multireincidents a la plaça Neus Català / OSCAR BAYONA

ACN

El novè dispositiu 'Kanpai' contra la multireincidència ha finalitzat amb un balanç de 20 persones detingudes -que acumulen un total de 108 antecedents-, tres investigats penals, 63 denúncies administratives diverses i 98 denúncies per la Llei 4/2015 de protecció de seguretat ciutadana (74 per possessió de substàncies estupefaents i 21 per armes). També s'han produït 19 intervencions a establiments per la mateixa Llei 4/2015 i s'han complimentat diversos requeriments judicials. L'operatiu policial es va iniciar ahir divendres a la tarda i s'ha allargat fins a les 03.00 hores de la matinada d'aquest dissabte als municipis de Terrassa, Sabadell, Girona, Salt, Manresa i a l'aeroport de Girona, segons han detallat els Mossos d'Esquadra.

A Manresa,  durant l'hora que el dispositiu s'ha situat a la plaça Neus Català, s'han trobat quatre persones que duien armes blanques de diferent tipologia.

En aquesta ocasió, els Mossos han comptat amb la col·laboració de la Policia Nacional de Sabadell i Girona, la Guàrdia Civil de Girona, membres de seguretat privada i les Guàrdies Urbanes/Policies Locals de Sabadell, Terrassa, Girona, Salt, Manresa i Vidreres. Concretament a Sabadell, el pla 'Kanpai' ha acabat amb tres persones detingudes, dos denunciats penalment amb 13 antecedents, 17 denúncies per drogues, 5 denúncies per tinença d'arma blanca i una denúncia per resistència als agents de l'autoritat. En paral·lel, s'han fet tres inspeccions a bars i dues inspeccions a establiments de compravenda d'objectes.

TEMES

  1. La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost
  2. Déu em parlava, no recordo si en català o en castellà
  3. Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
  4. Un veí de Sant Llorenç de Morunys, ferit greu per un xoc entre un turisme i un tractor que obliga a tallar la C-26, a Solsona
  5. Investiguen el fill d'Isak Andic perquè se sospita que la mort de l'empresari no va ser un accident
  6. No són 'Els ocells' de Hitchcock, és un carrer de Manresa
  7. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  8. Un dossier policial francès inèdit revela detalls desconeguts sobre la detenció i deportació a Espanya del President Lluís Companys

Un miler de persones corren contra el racisme a Manresa

Un miler de persones corren contra el racisme a Manresa

Les imatges de la cursa contra el racisme de Manresa

Les imatges de la cursa contra el racisme de Manresa

VÍDEO | Un miler de persones corren contra el racisme a Manresa

VÍDEO | Un miler de persones corren contra el racisme a Manresa

20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes

20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes

Quan la vinya inspira la joieria: "Amb el color i l'aroma de l'Abadal Nurva, vaig pensar en el coure i les flors"

Quan la vinya inspira la joieria: "Amb el color i l'aroma de l'Abadal Nurva, vaig pensar en el coure i les flors"

Cançons de falda: música, joc i vincle emocional amb els més petits

Cançons de falda: música, joc i vincle emocional amb els més petits

La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros

La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros

La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència

La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
Tracking Pixel Contents