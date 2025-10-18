Entrevista | Eva López Zapico Operada de càncer de mama el 2014
«Hem de ser més responsables amb un mateix»
Flor López Zapico ha superat un càncer de mama
Vital i enèrgica, a Flor López Zapico, de 69 anys, li van detectar un càncer de mama el 2014. Nascuda a Oviedo i establerta a Manresa fa anys, se sincera d’entrada que «soc el clar exemple del que no s’ha de fer». S’explica. «Jo cada any rebia la citació per fer el cribratge. Deixava la carta i me n’oblidava. I així van passar tres anys fins que al quart em van trucar per telèfon i una noia em van dir una mica enfadada que m’estaven citant, però que no hi anava». Continua narrant que «vaig fer un clic i hi vaig anar». La mamografia va detectar el tumor. La van operar i va haver de fer una trentena de sessions de radioteràpia. Llavors calia desplaçar-se a Terrassa.
«Jo vull que les dones no facin el mateix que jo», insisteix. «Que quan s’hagin de fer la mamografia se la facin perquè pot evitar haver de fer un tractament més agressiu i fins i tot no ser-hi a temps». Afirma que no sap què hauria passat si hagués fet el cribratge abans: «només sé el que em va passar i que la conseqüència va ser la que va ser».
Treballadora social que ha estat anys a Salut Mental d’Althaia, comenta que «jo sempre vaig pensar que tot sortiria bé. Lògicament, patia la incomoditat del tractament, però pensava que havia d’anar endavant».
Confessa que potser va ser una mica inconscient. En aquesta línia explica una anècdota de quan va haver d’anar a urgències per un altre problema i el metge la va interrogar sobre quines malalties havia patit o si l’havien operat. «Jo vaig dir que res de res. Poc després va tornar i em va dir que havia vist al meu historial que havia estat operada de càncer de mama i que havia fet radioteràpia... Fixa’t, m’havia oblidat».
Al gener li donaran l’alta definitiva i «s’haurà acabat tot». I insisteix: «sempre que us citin, feu la mamografia, perquè mai se sap. Pot ser que no hi hagi res o pot ser que sí, però si s’agafa a temps és molt millor». Reflexiona que «hem de ser més responsables, començant per un mateix». I rebla que «jo no ho vaig ser».
Un últim detall. Quan va passar tot, va buscar la persona de cribratge que li va trucar. «Es va apurar una mica i em va dir que potser havia estat una mica dura. Li vaig dir que no, que li volia agrair la trucada perquè em va salvar la vida».
