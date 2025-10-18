Un miler de persones corren contra el racisme a Manresa
Els organitzadors celebren l'èxit de la cursa i plantegen la possibilitat d'una segona edició
"Manresa és ciutat antiracista". Amb aquest lema, més d'un miler de persones han participat aquest matí a la primera cursa antiracista que s'organitza a la ciutat. Una capacitat de convocatòria que els organitzadors han qualificat "d'èxit" i que els fa plantejar la possibilitat de celebrar una segona edició. "És increïble, tant la participació de la gent com dels centenars de voluntaris que han vingut a ajudar en els preparatius", ha destacat Eyder Ferrero, la portaveu de Mai més, el col•lectiu organitzador de la cursa. "En un moment en què estan creixent els discursos d'odi, era més necessari que mai córrer contra el racisme", ha dit.
Des de mitja hora abans de l'inici, el Congost ja s'ha omplert d'ambient amb centenars de persones que lluïen la samarreta vermella de la cursa antiracista. El grup de percussió Batrakes posava l'animació als nervis d'abans del tret de sortida mentre els organitzadors donaven les indicacions corresponents per l'altaveu perquè els participants es col•loquessin sota l'arc de sortida. "Quina alegria veure tanta gent, som molts més dels que ens intenten fragmentar, volem demostrar la força que tenim, esperem que passeu una meravellosa jornada".
Després del compte enrere, s'ha donat el tret de sortida a la cursa. Al davant de tot, s'han situat les persones amb perspectives de fer marca, mentre que al darrere s'han col•locat els que anaven caminant. En total, han estat 5 quilòmetres de recorregut pel centre de la ciutat, passant per la rotonda de la Farinera, el passeig del Riu, la muralla Sant Francesc, la plaça Sant Domènec, el carrer del Born, el passeig de la República i altra vegada el Passeig del Riu fins arribar al Congost.
El primer a arribar ha estat Bernat Julià, de 35 anys, que ha fet la cursa amb un temps de 16 minuts i 50 segons. Julià, que forma part del Club Atlètic de Manresa, ha destacat la importància de curses com aquesta en un moment en què "els discursos d'odi inunden les xarxes socials". Julià és professor d'institut i ha explicat que li preocupa que "aquests discursos arribin als adolescents i els reprodueixin sense esperit crític".
Entre la resta dels participants, també es comentava la preocupació per la criminalització de les persones migrants. "Cada vegada hi ha més discursos racistes i l'únic que podem fer és sortir al carrer perquè des de casa no farem res", han dit Mari Carmen i Ikerne, dues manresanes. En la mateixa línia, Clàudia Sorolla i Maria Domènech, també de Manresa, estan convençudes que la cursa serveix per sumar forces, "o com a mínim, per molestar una mica i fer soroll".
