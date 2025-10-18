La Pirata reuneix a Manresa cervesers d’arreu del món per celebrar 10 anys
Al voltant de 300 persones s'han reunit al museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa per compartir espai amb "amics que hem fet en aquests deu anys"
Al certamen hi han participat empreses cerveseres d'arreu del continent europeu, a més d'una establerta als Estats Units d'Amèrica
La cervesa artesana a la Catalunya Central està d'enhorabona per la celebració dels primers 10 anys de vida de la cervesera Pirata. L'empresa establerta al polígon industrial de La Pobla de Súria ha commemorat aquest dissabte una dècada al sector amb The Brewers Calling, un festival que pren l'exemple dels grans certàmens que es fan arreu d'Europa amb "aquells amics que ens han acompanyat durant tot aquest temps. Convidant a molts amics cervesers vinguts de tot el món" detalla Aran León, responsable de La Pirata Brewing.
La jornada, que seguint l'exemple dels festivals en què s'emmirallava ha començat a les quatre de la tarda, ha estat molt concorreguda. Des de ben aviat, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa s'ha omplert d'amants de la cervesa que s'han desplaçat fins a la capital bagenca per descobrir els secrets darrere de la seixantena de cerveses artesanes vingudes d'arreu del planeta. "Hem convidat cerveseries de Bèlgica, Dinamarca, els Estats Units, el Regne Unit, Itàlia, Suècia i els Països Baixos, però també gent d'aquí com els amics de Hoppit" apunta León.
Si bé és cert que reunir al voltant de 300 persones en la primera edició del certamen es considera "un èxit", des de l'organització s'apunta que "tenim la intenció de donar continuïtat al festival, però ho farem una mica diferent: ho mantindrem a Manresa, però se celebrarà a la primavera, perquè ara a la tardor tenim molts esdeveniments seguits". A més, apunta el responsable de La Pirata, "la pròxima edició segurament la començarem més tard i l'acabarem més tard, perquè al sud d'Europa, començar a beure cervesa a les quatre de la tarda... és una mica massa d'hora" reconeix mentre se li escapa una rialla.
I fins i tot abans de donar per finalitzada aquesta primera edició de The Brewers Calling, ja s'està treballant en la següent. "Han vingut uns companys de Noruega i ja hem tancat que portin les seves cerveses l'any vinent" comenta emocionat mentre fa el darrer glop de la cervesa negra que encara li quedava al got. Aquest cap de setmana, coincidint amb el mes d'octubre, també s'han celebrat tres festes més amb la cervesa al centre: l'Oktober Fest'25 a la sala Stroika de Manresa, la Festa de la Tapa i la Cervesa de Sallent, i la Festa de la Cervesa a Sant Fruitós de Bages.
