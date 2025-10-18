Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Pirata reuneix a Manresa cervesers d’arreu del món per celebrar 10 anys

Al voltant de 300 persones s'han reunit al museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa per compartir espai amb "amics que hem fet en aquests deu anys"

Al certamen hi han participat empreses cerveseres d'arreu del continent europeu, a més d'una establerta als Estats Units d'Amèrica

El festival ha comptat amb la participació d'una desena de cerveseries d'arreu

El festival ha comptat amb la participació d'una desena de cerveseries d'arreu / M. L.

Marc Llohis

Manresa

La cervesa artesana a la Catalunya Central està d'enhorabona per la celebració dels primers 10 anys de vida de la cervesera Pirata. L'empresa establerta al polígon industrial de La Pobla de Súria ha commemorat aquest dissabte una dècada al sector amb The Brewers Calling, un festival que pren l'exemple dels grans certàmens que es fan arreu d'Europa amb "aquells amics que ens han acompanyat durant tot aquest temps. Convidant a molts amics cervesers vinguts de tot el món" detalla Aran León, responsable de La Pirata Brewing.

La jornada, que seguint l'exemple dels festivals en què s'emmirallava ha començat a les quatre de la tarda, ha estat molt concorreguda. Des de ben aviat, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa s'ha omplert d'amants de la cervesa que s'han desplaçat fins a la capital bagenca per descobrir els secrets darrere de la seixantena de cerveses artesanes vingudes d'arreu del planeta. "Hem convidat cerveseries de Bèlgica, Dinamarca, els Estats Units, el Regne Unit, Itàlia, Suècia i els Països Baixos, però també gent d'aquí com els amics de Hoppit" apunta León.

Entre els convidats, destacava una cerveseria artesana vinguda dels Estats Units

Entre els convidats, destacava una cerveseria artesana vinguda dels Estats Units / M. L.

Si bé és cert que reunir al voltant de 300 persones en la primera edició del certamen es considera "un èxit", des de l'organització s'apunta que "tenim la intenció de donar continuïtat al festival, però ho farem una mica diferent: ho mantindrem a Manresa, però se celebrarà a la primavera, perquè ara a la tardor tenim molts esdeveniments seguits". A més, apunta el responsable de La Pirata, "la pròxima edició segurament la començarem més tard i l'acabarem més tard, perquè al sud d'Europa, començar a beure cervesa a les quatre de la tarda... és una mica massa d'hora" reconeix mentre se li escapa una rialla.

Notícies relacionades i més

Unes 300 persones han assistit en aquesta primera edició del certamen

Unes 300 persones han assistit en aquesta primera edició del certamen / M. L.

I fins i tot abans de donar per finalitzada aquesta primera edició de The Brewers Calling, ja s'està treballant en la següent. "Han vingut uns companys de Noruega i ja hem tancat que portin les seves cerveses l'any vinent" comenta emocionat mentre fa el darrer glop de la cervesa negra que encara li quedava al got. Aquest cap de setmana, coincidint amb el mes d'octubre, també s'han celebrat tres festes més amb la cervesa al centre: l'Oktober Fest'25 a la sala Stroika de Manresa, la Festa de la Tapa i la Cervesa de Sallent, i la Festa de la Cervesa a Sant Fruitós de Bages.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost
  2. Déu em parlava, no recordo si en català o en castellà
  3. Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
  4. Un veí de Sant Llorenç de Morunys, ferit greu per un xoc entre un turisme i un tractor que obliga a tallar la C-26, a Solsona
  5. Investiguen el fill d'Isak Andic perquè se sospita que la mort de l'empresari no va ser un accident
  6. No són 'Els ocells' de Hitchcock, és un carrer de Manresa
  7. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  8. Un dossier policial francès inèdit revela detalls desconeguts sobre la detenció i deportació a Espanya del President Lluís Companys

Josep Garcia guanya el primer dia a Alemanya i diumenge serà campió del món d'EnduroGP sent catorzè

Josep Garcia guanya el primer dia a Alemanya i diumenge serà campió del món d'EnduroGP sent catorzè

Montse Venturós, exalcaldessa de Berga: "Vaig tenir por de mi mateixa. Tornar a estar bé ha estat una lluita diària"

Montse Venturós, exalcaldessa de Berga: "Vaig tenir por de mi mateixa. Tornar a estar bé ha estat una lluita diària"

La Pirata reuneix a Manresa cervesers d’arreu del món per celebrar 10 anys

La Pirata reuneix a Manresa cervesers d’arreu del món per celebrar 10 anys

El Cadí la Seu frega la victòria contra el València (73-74)

Necrològiques del 19 d'octubre del 2025

Necrològiques del 19 d'octubre del 2025

Diego Ocampo: "El nostre llenguatge corporal a l'inici no ha estat l'adequat"

Diego Ocampo: "El nostre llenguatge corporal a l'inici no ha estat l'adequat"

Setze denúncies a Manresa per portar drogues, armes blanques i insultar la policia en el dispositiu Kanpai contra multireincidents

Setze denúncies a Manresa per portar drogues, armes blanques i insultar la policia en el dispositiu Kanpai contra multireincidents

Copons es transforma en un gran taller viu d’artesania contemporània

Copons es transforma en un gran taller viu d’artesania contemporània
Tracking Pixel Contents