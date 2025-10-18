La professió mèdica del Bages premia Rafel Pérez, Meritxell Font i Mercedes de la Cruz
La celebració va ser, novament, un punt de trobada per a les metgesses i metges que viuen o treballen a la comarca
REGIÓ7
La Junta comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va organitzar ahir una nova edició de l’Acte de la Professió Mèdica del Bages, la Vigília de Sant Lluc, a la Torre Busquet de Manresa.
En aquesta ocasió, el Premi Vivències Mèdiques Dr. Pere Tarrés i Claret va ser per a Rafel Pérez Vidal, metge especialista en Medicina Interna amb especial dedicació per les malalties infeccioses, per tota una trajectòria dedicada als pacients i a la professió.
El Premi Bages de Ciències Mèdiques el va guanyar Mercedes de la Cruz Herrera, metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària del CAP de Súria de l’ICS per l’estudi sobre la utilització de la realitat virtual en la reducció del dolor després de l’administració de vacunes a infants.
La Beca Bages al Metge Jove va ser per a Meritxell Font Prat, metgessa resident de Cirurgia a la Fundació Althaia, per un treball sobre la continència fecal dels pacients intervinguts de neoplàsia de recte.
Punt de trobada
La celebració va ser, novament, un punt de trobada per als metges i metgesses que viuen o treballen a la comarca i va tenir un caràcter professional, cultural i lúdic.
La Vigília va comptar amb la conferència “La vida secreta dels nostres metges”, a càrrec del periodista i escriptor manresà Genís Sinca, qui a partir d’entrevistes a personatges clau de la medicina catalana del segle XX com els doctors Broggi, Trueta, Dexeus, Puigvert, Gil-Vernet, Caralps, Barraquer, Uriach, Pedro Pons o Duran i Reynals va oferir una visió personal i professional plena d’anècdotes, curiositats i polèmiques.
També van prendre part en l’acte la presidenta de la Junta comarcal del Bages, Encarna Sánchez; el tresorer del CoMB, Jordi Aligué; el gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central i director dels Serveis de Salut a la regió, Toni Sánchez, i el primer tinent d’alcalde de Manresa i regidor de Salut, Anjo Valentí.
