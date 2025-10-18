Salut va detectar 110 càncers de mama al territori amb el programa de cribratge
Els tumors es van trobar a l'última edició del pla de detecció precoç entre el 2022 i el 2024, en el qual van participar més de 21.700 dones
«A vegades prenem consciència de la nostra salut quan estem malalts, i s’ha de reforçar la idea que no cal esperar a estar malalts, que hi ha eines de prevenció». Per exemple el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama del departament de Salut.
Ho explica la coordinadora de l’Oficina Tècnica de Cribratge de Manresa, Anna Arnau. Parla amb coneixement de causa. El programa de cribratge que es porta a terme a les comarques del Bages, Moianès, Berguedà i Solsonès, a més a més de Calaf, ha permès detectar, en els últims dos anys, 110 dones amb càncer. La majoria en estadis inicials, amb la qual cosa els tractaments que es fan són menys agressius i el pronòstic és més favorable.
En aquest cas l’instrument de prevenció del qual parla Arnau és una mamografia que Salut convida a fer-se de manera gratuïta i regularment a totes les dones d’entre 50 69 anys.
Demà diumenge se celebrarà el Dia Internacional contra el Càncer de Mama.
Tretzena edició
El programa de cribratge del càncer de mama ja va per la seva tretzena volta. Cadascuna d’elles té una durada de dos anys. El desplegament de l’actual edició va començar el novembre el 2024 i s’estendrà de forma progressiva fins a arribar a tota la població diana, que són les esmentades dones de 50 a 69 anys.
A les comarques centrals del Bages, Moianès, Berguedà, Solsonès, i també Calaf, són unes 30.000. A totes elles se les convida a fer una mamografia al CAP Bages i, en el cas del Berguedà, a l’Hospital de Berga. La participació és voluntària i gratuïta.
El programa de detecció precoç es coordina des de l’Oficina Tècnica de Cribratge de Manresa, que és a l’Hospital de Sant Joan de Déu. És una iniciativa del departament de Salut que en el cas de les comarques centrals es porta a terme gràcies a la participació de la Fundació Althaia, Salut Catalunya Central-Hospital de Berga i l’Institut Català de la Salut (ICS) amb el suport de la Regió Sanitària de la Catalunya central.
Participació del 73%
Entre l’1de novembre del 2022 i el 31 d’octubre del 2024 es va dur a terme la dotzena edició del programa. Es van convidar 29.901 dones, de les quals 21.754 van acceptar participar-hi i es van fer la prova. Representa una taxa del prop de 73%. Segons la coordinadora de l’Oficina Tècnica, Anna Arnau, es tracta d’un percentatge que està bé. Recorda que Europa considera acceptable una participació superior al 70%, però que seria desitjable situar-se per sobre del 75%.
Explica que un cop l’Oficina Tècnica ha enviat la invitació per carta «la nostra tasca ja estaria feta. Però fem una feina addicional i fem trucades per intentar atraure totes aquelles dones que no participen al programa». Comenta que fer-se o no fer-se la mamografia «és una decisió de la dona, però tenim la inquietud d’anar a veure perquè hi ha un percentatge que no ve» i intentar que s’ho repensi. «Jo crec que hi ha algunes dones que s’ho fan per la privada», opina, però, així i tot, insisteix que «el tema de la prevenció no el tenim tan interioritzat com faria falta».
Una prova, dos radiòlegs
Totes les mamografies es revisen dues vegades per garantir la màxima fiabilitat. Dos radiòlegs especialistes les examinen de manera independent, per assegurar-se que cap possible alteració passi desapercebuda. En cas que sigui necessari, un tercer radiòleg revisa la mamografia per prendre la decisió final.
Si els resultats són negatius, les participants reben la informació amb una carta on també es recorda que les tornaran a convidar en dos anys. Si el resultat de la mamografia no és concloent, cosa que passa en 60 de cada 1.000 casos, es truca a la dona per fer proves complementàries que permetin confirmar o descartar un possible càncer. Llavors el cas passa a l’Hospital de Sant Joan de Déu.
Proves addicionals
D’entre les 21.754 dones que es van fer la mamografia entre el novembre del 2022 i l’octubre del 2024, en 790 casos, el que representa un 3,6%, el resultat no va ser concloent i es van haver de fer proves addicionals. Poden ser una altra mamografia, una ecografia i en menor mesura una biòpsia.
Es van acabar diagnosticant 110 càncers, el que suposa 5,1 casos per cada mil dones. A la majoria, en un 86,4% del conjunt de tumors confirmats, es va realitzar un tractament de cirurgia conservadora i es va evitar una mastectomia.
La mitjana de temps entre la realització de la mamografia i l’obtenció del resultat final per part dels radiòlegs especialistes va ser de 15,5 dies. En els casos en què van ser necessàries proves addicionals, la mitjana de temps entre la realització de la mamografia i els resultats d’aquestes proves va ser de 32,3 dies. Segons Arnau, el que va passar a Andalusia on els casos que necessitaven una prova addicional es van quedar encallats, no pot passar a Catalunya.
