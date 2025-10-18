Setze denúncies a Manresa per portar drogues, armes blanques i insultar la policia en el dispositiu Kanpai contra multireincidents
L’operatiu que es va desplegar divendres a la capital bagenca se salda amb dos detinguts en la inspecció d’un local
Un total de setze persones denunciades per tinença de drogues, per dur armes blanques al damunt i per faltar el respecte als agents. Aquest és el balanç final del dispositiu contra els multireincidents dels Mossos, conegut com el pla Kanpai, que es va desplegar aquest divendres a Manresa. L'operatiu, que va durar dotze hores, fins a la matinada d'aquest dissabte, va desplegar els cossos policials en diferents punts cèntrics de la ciutat, com la plaça Neus Català (Crist Rei), amb l'objectiu de fer escorcolls i identificacions per combatre la multireincidència. A banda de la capital bagenca, el pla Kanpai també es va posar en marxa de forma simultània en altres ciutats catalanes com Sabadell, Terrassa o Girona.
D'entre les 16 actes que es van aixecar a la capital bagenca, n'hi va haver 9 per tinença de drogues, 6 per dur armes blanques i una per manca de respecte als agents de l'autoritat. D'altra banda, es van detenir dues persones en una inspecció en un establiment. Entre les dues, sumaven onze antecedents, segons informen els Mossos.
"Es tracta de lluitar contra els multireincidents, des dels que cometen furts, fins als que es dediquen a robar, o traficar amb substàncies", va detallar el cap de Seguretat Ciutadana, Ramon Codina, durant l'operatiu. Codina també va ressaltar que en els escorcolls es buscava "un perfil de persona concret, normalment aquelles que ja hem identificat diverses vegades i que, malgrat això, sempre els trobem substàncies o alguna cosa a sobre".
En el conjunt de Catalunya, el novè dispositiu 'Kanpai' contra la multireincidència va finalitzar amb un balanç de 20 persones detingudes -que acumulen un total de 108 antecedents-, tres investigats penals, 63 denúncies administratives diverses i 98 denúncies per la Llei 4/2015 de protecció de seguretat ciutadana (74 per possessió de substàncies estupefaents i 21 per armes). També es van produir 19 intervencions a establiments per la mateixa Llei 4/2015 i s'han complimentat diversos requeriments judicials.
