La Shopping Fest reivindica Manresa com un centre comercial divers i potent
La jornada de descomptes i aparadors al carrer s'ha saldat amb una valoració positiva per part de la Unió de Botiguers i Comerciants de la ciutat
Amb cartells que simulaven les portes d'embarcament d'un aeroport, detectors de metalls al mig del carrer i hostesses de vol viatjant de botiga en botiga. Així rebien els diferents carrers comercials de Manresa tots els vianants que tenien la intenció d'aprofitar un dia de rebaixes a les seves botigues preferides i d'aquesta manera recordar que el comerç local de la ciutat és potent i divers. Uns eixos comercials, per cert, que de manera més o menys evident han convertit els carrers de la ciutat en els característics Duty Free que precedeixen les llargues cues abans d'asseure's a l'avió.
Toni Daura, president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) ha valorat molt positivament la jornada d'avui, recordant que "l'objectiu era col·locar Manresa al mapa, reivindicar que és un centre comercial divers i potent". Així doncs, es tractava d'una estratègia "més mediàtica que no pas econòmica", i això ha tingut un impacte en les vendes, "no tothom ha baixat al centre amb la voluntat de comprar, però s'ha donat una bona imatge" rubrica Daura. A més, recorda que "ens hem de moure per no passar desapercebuts", sobretot tenint en compte que "en un mes i mig tenim la fira de Sant Andreu, que inicia a la campanya de Nadal, i aleshores sí que es té l'objectiu de vendre".
A més dels descomptes i d'alguns avions de fusta pensats perquè els més menuts de cada casa es posessin a la pell d'un pilot, les passarel·les han estat una de les protagonistes d'aquesta segona edició. A la tarda, a la pujada del carrer de Sant Miquel, se n'ha organitzat una amb la participació de totes les botigues de la zona. Una activitat que a banda dels models, ha permès desfilar els acompanyants de quatre potes, lluint jerseis i impermeables que se'ls adapten de meravella.
