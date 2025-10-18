Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Shopping Fest reivindica Manresa com un centre comercial divers i potent

La jornada de descomptes i aparadors al carrer s'ha saldat amb una valoració positiva per part de la Unió de Botiguers i Comerciants de la ciutat

Les millors fotos de la segona edició del Shopping Fest

Les millors fotos de la segona edició del Shopping Fest

Totes les fotos de la segona edició del Shopping Fest / Mireia Arso

Marc Llohis

Manresa

Amb cartells que simulaven les portes d'embarcament d'un aeroport, detectors de metalls al mig del carrer i hostesses de vol viatjant de botiga en botiga. Així rebien els diferents carrers comercials de Manresa tots els vianants que tenien la intenció d'aprofitar un dia de rebaixes a les seves botigues preferides i d'aquesta manera recordar que el comerç local de la ciutat és potent i divers. Uns eixos comercials, per cert, que de manera més o menys evident han convertit els carrers de la ciutat en els característics Duty Free que precedeixen les llargues cues abans d'asseure's a l'avió.

Toni Daura, president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) ha valorat molt positivament la jornada d'avui, recordant que "l'objectiu era col·locar Manresa al mapa, reivindicar que és un centre comercial divers i potent". Així doncs, es tractava d'una estratègia "més mediàtica que no pas econòmica", i això ha tingut un impacte en les vendes, "no tothom ha baixat al centre amb la voluntat de comprar, però s'ha donat una bona imatge" rubrica Daura. A més, recorda que "ens hem de moure per no passar desapercebuts", sobretot tenint en compte que "en un mes i mig tenim la fira de Sant Andreu, que inicia a la campanya de Nadal, i aleshores sí que es té l'objectiu de vendre".

Les millors fotos de dissabte al matí de la Shopping Fest

Les millors fotos de dissabte al matí de la Shopping Fest

Totes les fotos de la segona edició del Shopping Fest de Manresa / Oscar Bayona

A més dels descomptes i d'alguns avions de fusta pensats perquè els més menuts de cada casa es posessin a la pell d'un pilot, les passarel·les han estat una de les protagonistes d'aquesta segona edició. A la tarda, a la pujada del carrer de Sant Miquel, se n'ha organitzat una amb la participació de totes les botigues de la zona. Una activitat que a banda dels models, ha permès desfilar els acompanyants de quatre potes, lluint jerseis i impermeables que se'ls adapten de meravella.

