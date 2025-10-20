El bus urbà de Manresa estrena itinerari amb poques incidències llevat d'un «punt calent»
Des d'avui dilluns, les línies L1 Balconada, L2 La Parada, L3 Mion, LF Festius i LN Nocturn s'aturen a la nova parada entre la plaça de Neus Català i el carrer de Carrió
A les parades situades davant de la plaça de Sant Domènec i dels Infants, que s'han anul·lat, hi han anat usuaris que ignoraven que ja no funcionen
El bus urbà de Manresa ha estrenat aquest dilluns al matí el nou itinerari que farà a partir d'ara, lligat a les obres per convertir un bon tram del carrer d'Àngel Guimerà en illa de vianants. Tres informadors de Bus Manresa al matí i tres a la tarda estan voltant per les noves parades i per les que s'han anul·lat per alertar els usuaris dels canvis.
Mentre que la parada provisional que hi havia d'ençà que va començar la segona fase de les obres a Guimerà a tocar de l'estàtua de Pere III del Passeig ja l'han desmuntat al matí i la gent s'ha traslladat a esperar el bus sense problemes a la nova, entre la plaça de Neus Català i Pallejà i el carrer de Carrió, hi ha hagut força persones que no s'han assabentat que s'anul·laven les parades provisionals davant de l'antic col·legi dels Infants, a la carretera de Vic, i a la plaça de Sant Domènec, a tocar del forn de Cabrianes. Un "punt calent", ha admès una de les informadores de Bus Manresa, que ha agafat molts usuaris amb el peu canviat. La previsió és que demà també hi hagi informadors, que han repartit plànols amb els canvis incorporats entre la gent, amb la possibilitat que hi puguin estar més dies.
Els cotxes no passen pel costat
A partir d'avui, el bus passa pel carril dret de baixada del Passeig des de la plaça Espanya, gira davant del Llobet, un gir que els autobusos han pogut fer sense cap problema, i s'atura, en baixada, a les dues marquesines que hi ha a l'altura del número 60 del Guimerà. En aquest tram, mentre el bus fa la parada per carregar i descarregar gent, els cotxes tenen espai per passar pel costat. A l'altura de la llibreria Parcir hi ha la zona de càrrega i descàrrega on, en el cas que hi estacioni un vehicle de grans dimensions, es generarà un tap perquè el bus no passarà.
Des de la prolongació del carrer Guimerà, el bus gira a l'esquerra pel carrer del Bruc, un gir que ja es va poder començar a fer el passat dia 1 d'octubre, i baixa pel carrer de Saclosa girant de nou cap a l'esquerra per anar a buscar tot seguit la nova parada del Pompeu Fabra, davant del número 11, on els operaris tot just acabaven de muntar aquest matí la cartelleria d'una de les marquesines. En aquest cas, quan el bus està aturat, els cotxes que van al darrere s'han d'esperar per força per no hi has espai per tal que puguin passar pel costat.
El maig passat, amb l'inici de les obres corresponents a la fase 2 (entre Carrió i Bruc i entre Esquilets i Muralla, aquesta darrera encara pendent), les línies urbanes L1 Balconada, L2 La Parada i L3 Mion es van desviar pel carrer dels Esquilets (Sant Joan Baptista de la Salle) perquè no podien seguir ja cap a la Muralla. L'L1 s'aturava en una parada provisional a l'atura de l’edifici dels Infants, mentre que les línies L2 i L3, LF i LN, s'aturaven de baixada a la parada Plaça Sant Domènec, a l’altra banda de Can Jorba. Amb el nou recorregut, aquestes dues parades s'han anul·lat, però, aquest matí, encara hi havia gent que hi esperava el bus. Ha estat feina dels informadors alertar-les que havien d'anar a la parada de la carretera de Vic de sempre (Mercat Puigmercadal), on hi havia l'antiga Darsa, en el cas dels Infants, i a la de Pompeu Fabra, pel que fa als que estaven a la de Plaça Sant Domènec.
Canvis aprofitant el nou itinerari
Aprofitant el canvi de l'itinerari i tal com ja es va dir, l'L1 Balconada incorpora un bus addicional en temporada alta per millorar el servei. La freqüència de pas serà de 13 minuts, dos menys que ara. Pel que fa a l'L2 La Parada, per garantir la puntualitat de la línia, des de la sortida de l’estació de busos, continuarà pel carrer del Pare Clotet incorporant-se al passeig de Pere III per la carretera de Vic. Per aquest motiu, s’anul·la la parada de l’Estació Bus/Pare Clotet, donada la proximitat de la parada Estació Bus/FGC. En temporada baixa, s’incorporarà un bus més per millorar la puntualitat de la línia i la freqüència de pas, que passarà de 20 a 15 minuts. La línia L3 manté la freqüència de 30 minuts, però s’incrementa el servei de dissabtes, fent-lo continu tot el dia (sense el tall del migdia).
Dispositiu especial de la Policia Local
El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, ha explicat quant als canvis que, "de moment, està anant molt bé. Hi ha hagut petites incidències molt menors -com que algú ha aparcat a la parada del bus i quan ha arribat s'ha hagut d'esperar que marxés- que s'han solucionat en pocs minuts, i les línies estan funcionant amb normalitat. Tenim informadors a les parades que estan informant de tots aquests canvis als usuaris; els nous plànols s'estan repartint i s'estan instal·lant avui mateix a les parades". Hi ha afegit que "la Policia Local ens està ajudant amb un dispositiu especial per assegurar-nos que a les parades no hi ha aparcaments indeguts".
Les obres ja mostren les jardineres
Les obres de l'operació Guimerà se centren actualment en una part de la fase 2, al tram que queda entre els Esquilets i la Muralla de Sant Domènec, que encara no s'ha pogut acabar i que s'allargarà fins al gener. A terra, tot i que encara hi ha molta feina per fer, ja es veuen els forats que hi estan fent per posar-hi les grans jardineres amb vegetació i arbres que donaran personalitat al vial.
