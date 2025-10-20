Caminada per homenatjar el monitor Joan Vila der l'Esplai Safa de Manresa
La 24a edició d’aquest esdeveniment ja consolidat a la ciutat proposa dues rutes de 13 i 22 km el diumenge 16 de novembre pels voltants de Manresa
REGIÓ7
L’Esplai Safa de Manresa organitza un any més al Caminada Popular Joan Vila, un esdeveniment esportiu que pretén apropar la natura i l’entorn de Manresa a petits i grans.
Per a aquesta edició que tindrà lloc el diumenge 16 de novembre, es proposen dues modalitats: una curta de 13,5 km i una llarga de 21,8 km. Les dues rutes surten dels locals de l’Esplai Safa (carrer Sant Cristòfol 44 de Manresa) a les 8 h del matí, passant pel Santuari de la Salut, Tines de les Solanes i acabant un altre cop als locals de l’Esplai (la modalitat curta passa pels Tres Salts ).
Punts d'avituallament
L’equip de monitores i voluntaris té preparats quatre punts d’avituallament repartits al llarg de les dues rutes, entre els quals destaca la tradicional botifarrada. A part, hi haurà un avituallament tant a l’inici de l’activitat com al final als locals de l’esplai. Per tal de promoure la reutilització d’envasos, l’organització recomana portar el got de casa.
Les inscripcions tenen un cost de 8 euros si es reserven de manera anticipada, o 10 euros si s’inscriu el mateix dia.
A més, com a novetat d’aquest any hi ha un descompte per les entitats de lleure que vulguin participar a la caminada en grup. El preu inclou els avituallaments, la botifarrada i un petit obsequi de record. Les inscripcions es poden fer clicant aquí o a l’Associació de Veïns de la Sagrada Família de Manresa. L'organització respondrà tots els dubtes que s’envïn al correu caminadajv@gmail.com .
La Caminada Joan Vila és un homenatge a un monitor de l’Esplai Safa (quan el centre encara estava dintre del moviment MIJAC) que malauradament ens va deixar. En homenatge a la seva gran tasca dins el centre i la seva gran afició per la natura i l’esport, des de l’Esplai Safa segueixen organitzant aquest esdeveniment en memòria del Joan i els valors que el van acompanyar i que volen que perdurin en el seu projecte.
La caminada està organitzada per l’Esplai Safa de Manresa, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, Supermercat Esclat, Cansaladeria Singla, Forn Jorba, MercaFruits, la Parròquia de la Sagrada Família de Manresa, l’Associació de Veïns de la Sagrada Família de Manresa i Vins Pravi.
