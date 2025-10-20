La Dansa de la Mort de Manresa actuarà a la Nit de les Ànimes de Copons
La coreografia, que es remunta al 1957, la ballen uns esquelets que simbolitzen la igualtat davant la mort
A banda de la capital del Bages, a Catalunya només hi ha dos grups més que representen aquesta dansa
Regió7
La Dansa de la Mort de Manresa, creada l’any 1957 inspirant-se en les escultures del vell cementiri de la capital del Bages, participarà enguany en la Nit de les Ànimes de Copons, a la comarca de l'Anoia.
La dansa es representa tradicionalment durant la Processó de Divendres Sant com una reflexió sobre la vida, la mort i el pas del temps. La formen deu dansaires vestits d’esquelets que simbolitzen la igualtat de tothom davant la mort.
Recuperada el 2002
Després d’uns anys de silenci, la dansa es va recuperar l’any 2002 i, des d’aleshores, s’ha representat de manera ininterrompuda en la Processó de Setmana Santa de Manresa. A més, la colla ha portat aquesta representació més enllà de la ciutat en una ocasió, quan va actuar a la Festa de Santa Tecla de Tarragona. Cal destacar que Manresa és, actualment, un dels tres únics municipis catalans on encara es balla aquesta dansa.
Aquest 31 d’octubre, a Copons (l’Anoia), la Dansa de la Mort serà present a la Nit de les Ànimes.
