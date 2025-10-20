Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Evacuen les piscines municipals de Manresa per una falsa fuita de gas

Entre 650 i 700 persones han hagut d'abandonat les instal·lacions, però quan s'ha assegurat que no hi havia perill han pogut tornar a l'interior

Els Bombers al carrer de Viladordis actuant per a aquest servei

Els Bombers al carrer de Viladordis actuant per a aquest servei / Arnau Zumaquero

Xavi Moraleda

Manresa

Les piscines municipals de Manresa, on hi havia entre 650 i 700 persones, han hagut de ser evacuades aquest vespre per una fuita de gas que ha acabat sent una falsa alarma. L'avís per a aquesta incidència ha estat rebut pels volts d'1/4 de 8, quan algú de la zona ha alertat d'una forta olor de clor. En arribar a l'equipament, els cossos de seguretat han evacuat a tothom qui es trobava a les instal·lacions, i han dut a terme les comprovacions pertinents per assegurar que no hi havia cap fuita a la caldera. Després, tots els evacuats han pogut accedir de nou a l'interior del complex amb total seguretat.

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al carrer de Viladordis. Com han assegurat a aquest diari, creuen que la forta olor de clor podria provenir d'un camió que havia dut a terme treballs de succió d'uns pous i, per això, desprenia mala olor.

Cap persona ha resultat ferida ni intoxicada a causa d'aquest incident.

