Èxit del primer Escape Town de la Manresa rural a Viladordis
Ha superat totes les expectatives i ha posat en valor la memòria viva del barri
REGIO7
El petit nucli de Viladordis ha viscut aquest cap de setmana una jornada plena d’emoció, descoberta i comunitat amb la celebració del primer Escape Town de la Manresa rural, una proposta que ha superat totes les expectatives i ha posat en valor la memòria viva del barri.
Més de 50 persones van participar en aquesta activitat gratuïta, que ja feia uns dies havia tancat inscripcions per aforament complet, mostra de l’enorme interès que ha despertat la iniciativa. Durant tot el matí, els grups van recórrer carrers i cases de Viladordis en una experiència que va combinar joc, patrimoni i memòria col·lectiva.
Les persones més sàvies
Els participants van visitar diverses llars emblemàtiques, on els veïns i veïnes van obrir les portes de casa seva i van compartir les millors històries, records i anècdotes de la vida a Viladordis. Els protagonistes de la jornada han estat les persones més sàvies de cada casa, que amb entusiasme van transmetre la seva experiència i coneixement als més joves.
A partir d’aquestes vivències, els equips van recollir pistes per resoldre les proves del joc final, dissenyat per l’empresa Gaudire. El grup guanyador va rebre una caixa amb productes locals, elaborats i cedits pels mateixos veïns i veïnes del barri.
Aquest Escape Town ha estat molt més que una activitat lúdica; ha estat una manera d’honorar la saviesa dels nostres grans i de fer poble”, han destacat des de l’organització
“Ha estat una experiència preciosa i molt emocionant. Hem empoderat les persones grans, les hem animat a participar i n’han sortit molt contentes —igual que el públic. Hem pogut veure com joves i grans jugaven junts mentre descobrien Viladordis des d’una altra mirada”, explica Lara Roca, vocal de l’Associació de Veïns de Viladordis.
La jornada va culminar amb un vermut al Casal de Viladordis, que va reunir participants, organitzadors i col·laboradors en un ambient festiu i de germanor.
Donar veu als més grans
L’activitat, impulsada per l’Associació de Veïns de Viladordis, amb el suport del Casal de Viladordis i el Departament de Gent Gran de l’Ajuntament de Manresa i de Gaudire l’empresa organitzadora de l’escape town, s’ha celebrat en el marc del Dia Internacional de les Persones Grans. Des de l’organització, s’ha volgut agrair especialment la implicació i generositat de totes les cases participants, que han donat veu als seus habitants més grans per mantenir viva la història i l’essència del poble.
“Aquest Escape Town ha estat molt més que una activitat lúdica; ha estat una manera d’honorar la saviesa dels nostres grans i de fer poble”, han destacat des de l’organització.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
- «Si els líders d'extrema dreta s'encarreguessin de la gestió com cal, canviarien el seu discurs»
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola