Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Espai Quico Mestres de Manresa tindrà un nou adjudicatari a començament d’any

La primera empresa que havia de fer l’actuació hi va renunciar i s’ha obert un nou procediment amb un increment del pressupost inicial de 75.000 euros

Recreació de l’Espai Quico Mestres al voltant de la Torre Santa Caterina

Recreació de l’Espai Quico Mestres al voltant de la Torre Santa Caterina / Batlle i Roig Arquitectura

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Una intervenció entorn de la Torre de Santa Caterina de Manresa en forma de recorregut per fer valdre aquesta construcció històrica, que ofereix una de les millors panoràmiques de la ciutat i, alhora, per recordar l’arquitecte i urbanista Quico Mestres en reconeixement a la seva trajectòria i la seva defensa de l’espai públic d’interès en general. Són els dos objectius de l’anomenat Espai Quico Mestres, que l’Ajuntament va presentar el juny de fa tres anys, però que encara no s’ha fet realitat. Segons la darrera informació del consistori, el procediment d’adjudicació ja està en marxa, amb la previsió de tenir-lo assignat a principis del 2026.

El primer projecte es va adjudicar a finals del 2024, però l’empresa que va guanyar el concurs hi va renunciar a l’abril per un tema de preu abans de començar l’obra. L’Ajuntament va revisar aleshores el pressupost del projecte i en va actualitzar els preus per ajustar-los als del mercat actual, atès, fan notar les fonts del consistori, que hi ha molta volatilitat i els anteriors preus havien quedat desfasats.

El pressupost inicial, que era de 168.101,37 euros, va passar a 243.063,36 (IVA inclòs). L’increment de prop de 75.000 euros es va aprovar en el ple del juliol passat.

L’espai d’homenatge envoltarà la torre de Santa Caterina amb una estructura que dibuixarà una lletra Q amb un recorregut circular pavimentat. Segons va explicar el juny del 2022 Enric Batlle, en representació de Batlle i Roig Arquitectura, que ha dissenyat el projecte, «no només serà un mirador», sinó que també vol ser un recorregut, un observatori de la ciutat i un memorial. A terra es gravaran conceptes relacionats amb la ciutat, i hi haurà baranes per mostrar les fites que s’observen des de l’entorn de la torre.

Quico Mestres Anglada (Manresa 1948-2013) va ser un reconegut arquitecte i urbanista que va impulsar la transformació urbana de Manresa. Va ser l’autor del primer Pla General d’Ordenació Urbana de la capital del Bages, que va realitzar entre el 1975 i el 1981. Als anys 90 va treballar a Sabadell, on va planificar espais emblemàtics d’aquesta ciutat com l’Eix Macià i el Parc Catalunya. El 1995 va tornar a treballar a l’Ajuntament de Manresa. Va ser el responsable tècnic del nou Pla General del 1997. A l’àrea d’Urbanisme va dirigir i gestionar projectes com la plaça de Sant Domènec, la revitalització del Centre Històric, la façana sud, el Teatre Kursaal, la urbanització del sector de les Bases de Manresa i l’actual avinguda Universitària.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents