Manresa comença a fer realitat el projecte de l’Edifici del Coneixement
Es col·loca la primera pedra d'un equipament que acollirà els estudis de Medicina de la UVic-UCC i espais de recerca d’Althaia
D’aquí a poc més d’un any Manresa tindrà un equipament nou destinat a la docència i a la recerca en ciències de la salut. És l’anomenat Edifici del Coneixement.
La seva particularitat que és fruit d’una aliança estratègica de tres institucions del territori referents en els àmbits de l’assistència sanitària, la docència universitària i la investigació. Són la Fundació Althaia de Manresa, la Fundació d’Estudis Superiors de Ciències de la Salut, titular de la facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), i la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). L’actuació suposarà una inversió de 7 milions d’euros.
Aquest dilluns s’ha dut a terme l’acte simbòlic de la col·locació de la primera pedra del futur equipament, que serà just al costat de l’Hospital de Sant Joan de Déu, tocant al convent de Santa Clara. Es tracta d’uns terrenys cedits per l’Ajuntament de prop de 3.000 metres quadrats on es construirà un edifici singular distribuït, d’entrada, en dos grans espais: un per als estudis de Medicina que actualment s’imparteixen al mateix hospital, i l’altra per fer investigació i on es traslladarà la Unitat de Recerca de la Fundació Althaia.
Un compromís amb el territori
Els representants de les tres institucions implicades en el projecte estaven aquest dilluns especialment cofois, i així ho han traslladat als nombrosos assistents a l’acte.
A l’hora dels parlaments el director general d’Althaia, Manel Jovells, alma mater d’una iniciativa amb la qual fa anys que hi rumiava, ha assegurat que l’edifici és un compromís amb la millora de la docència i la recerca; un punt de trobada de professionals de la salut, el món acadèmic, de recerca i els estudiants; i també un compromís amb el territori. De vital importància per retenir i generar talent, ha agraït tothom qui s‘ha compromès amb el projecte.
També ha parlat el president de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), el vigatà Josep Maria Arimany. Ha remarcat que cal enfortir la relació entre Vic i Manresa perquè es tracta d’una aliança «que ens fa ser forts al territori i respectats».
En darrer terme ha parlat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que també presideix la Fundació Althaia i la Fundació Universitària del Bages. Ha ressaltat que l’Edifici el Coneixement serà un referent no tan sols pel territori, sinó també pel país. Ha destacat que l’equipament sigui fruit del treball «compartit i conjunt de tres fundacions que fan molt bona feina al territori». Així mateix, ha dedicat unes paraules d’agraïment per a Manel Jovells, de qui ha dit que «no ha parat fins al final. L’hem acompanyat i hi ha anat sumant aliances».
La primera pedra
Marc Aloy, Manel Jovells, Josep Maria Arimany, més el director general de la FUB-UManresa, Antoni Llobet, i la directora general de la FESS, Marina Geli, han sigut els encarregats de col·locar la primera pedra.
A l’interior, exemplars de dos diaris del dia, Regió7 i La Vanguardia, monedes i un document signat per tots ells que explica l’acord. Prèviament, l’arquitecte del projecte, Patricio Martínez, ha explicat les peculiaritats de l’edifici, com que s’integrarà en l’entorn, tindrà llum natural per tots costats i serà sostenible per dins i per fora, i accessible per a tothom.
El rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Josep Eladi Baños, també ha assistit a l’acte. Hi han participat una nombrosa representació dels professionals d’Althaia, de la Fundació Universitària del Bages i de la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic, de l’Ajuntament de Manresa, així com el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, i dels consells comarcals del Solsonès i el Moianès. També responsables d’institucionals sanitàries i assistencials de les comarques centrals.
