Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tretze denúncies i una detenció a Manresa en l'operatiu contra multireincidents dels Mossos

Els agents van aixecar una acta contra un bar del barri del Xup per diverses infraccions administratives

Desplegament dels Mossos a la plaça Neus Català durant el dispositiu contra multireincidents d'aquest divendres

Desplegament dels Mossos a la plaça Neus Català durant el dispositiu contra multireincidents d'aquest divendres / Oscar Bayona

Redacció

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han aclarit que el pla Kanpai contra els multireincidents es va saldar a Manresa amb 13 denúncies relacionades amb tinença d'armes i drogues i amb una persona detinguda per falsificació de moneda. En el balanç final del dispositiu, els Mossos han informat que també van inspeccionar un bar del barri del Xup de Manresa que incomplia diverses infraccions administratives.

En el conjunt de Catalunya, el novè dispositiu 'Kanpai' contra la multireincidència va finalitzar amb un balanç de 20 persones detingudes -que acumulen un total de 108 antecedents-, tres investigats penals, 63 denúncies administratives diverses i 98 denúncies per la Llei 4/2015 de protecció de seguretat ciutadana (74 per possessió de substàncies estupefaents i 21 per armes). També es van produir 19 intervencions a establiments per la mateixa Llei 4/2015 i es van resoldre diversos requeriments judicials. L'operatiu policial es va iniciar divendres a la tarda i es va allargar fins a les 3 de la matinada del dissabte als municipis de Terrassa, Sabadell, Girona, Salt, Manresa i a l'aeroport de Girona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  6. Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
  7. «Si els líders d'extrema dreta s'encarreguessin de la gestió com cal, canviarien el seu discurs»
  8. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això

El bus urbà de Manresa estrena itinerari amb poques incidències llevat d'un «punt calent»

El bus urbà de Manresa estrena itinerari amb poques incidències llevat d'un «punt calent»

Manresa comença a fer realitat el projecte de l’Edifici del Coneixement

Manresa comença a fer realitat el projecte de l’Edifici del Coneixement

El Bages vol fomentar la corresponsabilitat en l’àmbit de la llar amb un mes de propostes i activitats

El Bages vol fomentar la corresponsabilitat en l’àmbit de la llar amb un mes de propostes i activitats

La caiguda del núvol d’Amazon paralitza els pagaments a Espanya i causa errors en datàfons, caixers i Bizum

La caiguda del núvol d’Amazon paralitza els pagaments a Espanya i causa errors en datàfons, caixers i Bizum

La Dansa de la Mort de Manresa actuarà a la Nit de les Ànimes de Copons

La Dansa de la Mort de Manresa actuarà a la Nit de les Ànimes de Copons

Inma Gómez, comunicadora emocional i funcionària: "No tots els funcionaris som iguals. Jo sé què m'ha costat arribar aquí"

Inma Gómez, comunicadora emocional i funcionària: "No tots els funcionaris som iguals. Jo sé què m'ha costat arribar aquí"

Rosalía i el seu nou disc, una qüestió de fe i paciència: aquesta nit revelarà més detalls del seu quart àlbum

Rosalía i el seu nou disc, una qüestió de fe i paciència: aquesta nit revelarà més detalls del seu quart àlbum

Tretze denúncies i una detenció a Manresa en l'operatiu contra multireincidents dels Mossos

Tretze denúncies i una detenció a Manresa en l'operatiu contra multireincidents dels Mossos
Tracking Pixel Contents