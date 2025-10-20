Tretze denúncies i una detenció a Manresa en l'operatiu contra multireincidents dels Mossos
Els agents van aixecar una acta contra un bar del barri del Xup per diverses infraccions administratives
Redacció
Els Mossos d'Esquadra han aclarit que el pla Kanpai contra els multireincidents es va saldar a Manresa amb 13 denúncies relacionades amb tinença d'armes i drogues i amb una persona detinguda per falsificació de moneda. En el balanç final del dispositiu, els Mossos han informat que també van inspeccionar un bar del barri del Xup de Manresa que incomplia diverses infraccions administratives.
En el conjunt de Catalunya, el novè dispositiu 'Kanpai' contra la multireincidència va finalitzar amb un balanç de 20 persones detingudes -que acumulen un total de 108 antecedents-, tres investigats penals, 63 denúncies administratives diverses i 98 denúncies per la Llei 4/2015 de protecció de seguretat ciutadana (74 per possessió de substàncies estupefaents i 21 per armes). També es van produir 19 intervencions a establiments per la mateixa Llei 4/2015 i es van resoldre diversos requeriments judicials. L'operatiu policial es va iniciar divendres a la tarda i es va allargar fins a les 3 de la matinada del dissabte als municipis de Terrassa, Sabadell, Girona, Salt, Manresa i a l'aeroport de Girona.
