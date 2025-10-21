Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: "Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar"
L'entorn de l'acusada de l’assassinat a Helena Jubany l'any 2001 creu que està més a prop que mai de saber la veritat després que els nous resultats de les proves d'ADN apuntin als principals sospitosos
Gairebé 24 anys després que la manresana Montse Careta fos empresonada com a presumpta autora del crim d’Helena Jubany a la presó de Wad-Ras, on finalment es va suïcidar, els seus familiars i amics consideren que estan més a prop que mai de saber la veritat. Davant dels nous resultats de les proves d’ADN, que acorralen els principals sospitosos del crim, com Santi Laiglesia, que era parella de Careta en el moment dels fets, tenen l’esperança que això pugui suposar un pas endavant per defensar la innocència de la Montse 24 anys després dels fets. "Estem esperançats que es pugui demostrar el que ja sabem. La Montse era incapaç de matar", afirma la seva germana, Imma Careta.
Helena Jubany va aparèixer sense vida el 2 de desembre del 2001 al pati de l’edifici on vivien Montse Careta i Santi Laiglesia, a Sabadell. Els autors del crim van intentar simular un suïcidi, però la investigació posterior va revelar que la jove bibliotecària havia estat drogada i l’havien llençat d'un terrat. Els fets que van portar la policia a detenir Careta com a presumpta autora del crim van ser que el cos es va trobar a l’edifici on ella residia i que inicialment la policia va considerar que era l’autora d’un dels anònims que la víctima havia rebut abans de morir.
"En aquell moment, la pressió mediàtica va ser brutal. Se la va titllar de ‘mestra assassina’ i, per a ella, que era una persona molt discreta, veure aquells titulars la va destrossar", explica Anna Alarcón, una de les amigues amb qui s’havien conegut com a monitores d’un esplai manresà.
"Un cúmul de despropòsits la va portar a la presó"
La família considera que, des del principi, la investigació va ser “un cúmul de despropòsits” que van portar a detenir la Montse com a presumpta autora i a arxivar la causa contra altres investigats amb qui la víctima també es coneixia de la Unió Excursionista de Sabadell, com Santi Laiglesia o Xavi Jiménez. Tots dos podrien seure ara al banc dels acusats amb les noves proves d'ADN que mostren restes de Laiglesia al jersei que duia Jubany quan va ser assassinada.
"Van ser proves molt circumstancials les que van portar la Montse a la presó. Es van trobar al seu calaix uns blísters de pastilles buits que podien correspondre a la quantitat trobada al cos de l’Helena, però que perfectament podrien haver estat col·locats per inculpar-la”, apunta un dels seus amics, Eladi Martínez. En el seu moment, també es va empresonar Ana Echaguibel, que finalment va ser alliberada, tot i que ara torna a ser investigada.
Els amics i familiars de Careta creuen que, en el seu moment, no es van recollir prou proves que permetessin assenyalar els altres sospitosos. "Tenim la sensació que van frenar la investigació", afirma la seva germana. A més, també assenyalen que, des del primer moment, Careta va estar aïllada del seu entorn i mal assessorada per Santi Laiglesia. "Ell era advocat i era la seva primera relació. L’idealitzava i va ser molt fàcilment influenciable per ell. Hi confiava plenament", explica Martínez.
"La Montse va ser una víctima més"
El cas va quedar aturat durant molts anys, però la família va continuar fent un treball de formigueta per aportar noves proves que permetessin demostrar la seva innocència. Quan es va emetre el programa Crims el març del 2020 sobre el cas Jubany, que deixava entreveure les incògnites encara pendents, la causa es va reactivar i, poc després, l’any 2021, es va aconseguir reobrir gràcies a noves proves aportades per la família Jubany.
Ara, l'entorn de Careta considera que, amb 24 anys de retard, la investigació se centra "en el punt on sempre s'hauria d'haver centrat". Martínez assenyala que "la majoria de fets i circumstàncies que van servir per detenir i interrogar la Montse també concorrien en la seva parella, ja que compartia domicili amb ella i també estava vinculat a la Unió Excursionista de Sabadell". Per a l'entorn de Careta, es tracta d'un crim amb "clares connotacions de gènere", ja que creuen que els responsables van drogar a Jubany per fer amb ella el que volguessin fins a matar-la i que Careta va ser "una víctima més del crim".
En aquest sentit, l'entorn de Careta destaca que sempre ha volgut col·laborar amb la investigació amb la família Jubany. "El que volen ells i el que volem nosaltres és saber la veritat", destaca Alarcón. Tot i això, són conscients que hi ha persones que continuen creient que la Montse va tenir algun tipus d’implicació en l’assassinat. "Ni els que pensen això ni nosaltres no tenim proves per convèncer-los, per això sempre hem remat a favor d’una investigació que permeti aclarir els fets", afirma la seva germana.
Fins que això no passi, els qui la van conèixer de prop la descriuen com una bona persona, incapaç d’estar darrere d’uns fets com aquests. "Ella només mirava d’ajudar els altres", recorda Alarcón. Martínez afegeix que "no era una persona popular, però era incapaç de fer mal a ningú". Demostrar la seva innocència suposaria per a la família i els amics "una restitució moral". "Sabem que ningú ens tornarà la Montse, però serviria per netejar el seu nom", assegura la seva germana.
