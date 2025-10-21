La Fundació del Convent de Santa Clara tanca la compra del nou local de l'entitat al carrer de Sallent de Manresa
Com va avançar Regió7 el juliol passat, és una nau de 2.000 m2; la previsió es traslladar-s'hi el febrer vinent
Caram destaca que els permetrà continuar "atenent amb molta més dignitat la gent perquè és un local preciós"
Acollirà una part de les oficines i hi anirà la plataforma d'aliments, que marxa de la carretera de Vic
La Fundació del Convent de Santa Clara, amb sor Lucía Caram al capdavant, ha formalitzat aquest dimarts la compra del nou local de l'entitat al polígon dels Dolors de Manresa; en concret, al número 55 del carrer de Sallent. Tal com va avançar Regió7 el passat mes de juliol, es tracta d'una nau de 2.000 m2 on es traslladaran part de les oficines de l'entitat i que els permetrà ampliar l’espai destinat a la plataforma d’aliments, un dels projectes més grans d’atenció directa a famílies en situació de vulnerabilitat que porta a terme. Caram ha destacat que podran continuar "atenent amb molta més dignitat la gent perquè és un local preciós". La formalització de la compra s'ha fet a les oficines del Banc de Sabadell a Sant Cugat del Vallès i la previsió és traslladar-s'hi el febrer vinent.
La fundació defineix la nova seu com "un centre de vida, de solidaritat i de servei, fidel a l’esperit que inspira la fundació des dels seus orígens: estar sempre a prop de qui més ho necessita i continuar construint, entre tots, una societat més justa i fraterna".
"Avui és un dia històric"
En un vídeo que ha difós la fundació de la signatura de la compra, Caram hi afirma que "avui és un dia històric perquè, lamentablement, la plataforma d'aliments ha crescut, es manté i hem de deixar el lloc on estem [a la carretera de Vic]; i la fundació ha crescut en serveis a les persones i en acompanyament".
Destaca que el trasllat de la plataforma a un nou local s'ha pogut fer "gràcies al suport incondicional" del Banc de Sabadell i del seu president, Josep Oliu, que, malgrat tot el treball que ha tingut durant tot aquest temps, ha estat al nostre costat per ajudar-nos a donar oportunitats a la gent i per mantenir la plataforma d'aliments, en aquest cas, atenent amb molta més dignitat la gent perquè és un local preciós que anireu veient de mica en mica".
"Suport constant al llarg dels anys"
L'entitat fa notar que, pel que fa al president del Banc de Sabadell, que "la seva sensibilitat, el seu compromís i el suport constant al llarg dels anys han estat fonamentals per al desenvolupament dels diversos projectes de contenció, acompanyament i transformació social" que impulsa la fundació manresana. A més a més, insisteix en el seu agraïment al Banc Sabadell per "la seva col·laboració amb els programes d’habitatge i acollida que promou, destinats a oferir una segona oportunitat a persones i famílies en risc d’exclusió".
Quant a la compra del nou espai, "representa un pas decisiu per continuar ajudant, acompanyant i generant oportunitats reals de transformació i d'esperança". La fundació insta la ciutadania a col·laborar per fer més viable el trasllat i tot el que suposa posar en marxa un projecte de grans magnituds per pal·liar el patiment de les persones més vulnerables i per afavorir la seva integració social i laboral".
Ho aprofita per felicitar igualment el Banc Sabadell "per haver superat amb fermesa i serenor la recent OPA hostil, mantenint la confiança dels seus clients, accionistes i de tot el país".
