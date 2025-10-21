El govern de Manresa respon a Junts que l’Ajuntament ja treballa en un pla comercial
Bacardit ha denunciat la "flagrant incoherència política d’ERC" per aprovar a Puigcerdà el que tomba a la capital del Bages
L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem ha respost la crítica de Junts per Manresa a ERC i el govern de Marc Aloy per defensar a Puigcerdà allò que rebutja a l'Ajuntament de la capital del Bages.
La formació liderada per Ramon Bacardit havia denunciat la "flagrant incoherència política d’ERC i del govern de Marc Aloy després que aquesta mateixa setmana l’Ajuntament de Puigcerdà, governat també per ERC, hagi aprovat una moratòria en l’atorgament de noves llicències comercials amb l’objectiu de preservar el comerç local, limitar la proliferació de basars, establiments 24 hores, franquícies de baix valor afegit i negocis sense arrelament al territori".
Subvenció per fer el pla d'usos
En la seva resposta, el govern manresà s'ha remès a la intervenció del regidor d’Urbanisme, Carles Garcia, en el darrer ple i ha assegurat que "ja està treballant en un pla d’usos. Ja ha participat en sessions de treball amb altres municipis i, fins i tot, tenim una subvenció per fer-lo".
El regidor d'Urbanisme, Carles Garcia, va explicar en el ple municipal d'octubre que l'Ajuntament està elaborant un pla d'usos comercials i activitats. Garcia va mostrar la seva sorpresa que una formació política liberal com Junts i, per tant, defensora de l'autoregulació del mercat, presentés una moció de signe contrari.
Va qualificar de "concepte inventat" la qualificació de determinats comerços com de baix valor afegit i va alertar que la proposta de Junts volia incidir "en els negocis que generalment són regentats per persones migrants". I va afegir, "la moció no ho diu, però se sobreentén l'assenyalament que es busca. És el joc de no ho diem però se sobreentén. I això voreja la intoxicació".
Va afegir que "s'entreveuen interpretacions subjectives i discriminatòries".
