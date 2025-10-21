Junts lamenta que ERC defensi el comerç local a Puigcerdà i a Manresa digui que és racista
Bacardit: "És incomprensible" que allò que Esquerra defensa com a imprescindible per al futur comercial de la Cerdanya "sigui considerat innecessari —i fins i tot racista— a Manresa"
El president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, denuncia la "flagrant incoherència" política d’ERC i del govern de Marc Aloy després que aquesta mateixa setmana l’Ajuntament de Puigcerdà, governat també per ERC, hagi aprovat una moratòria en l’atorgament de noves llicències comercials amb l’objectiu de preservar el comerç local, limitar la proliferació de basars, establiments 24 hores, franquícies de baix valor afegit i negocis sense arrelament al territori.
Segons Bacardit, "aquesta decisió, impulsada per ERC a Puigcerdà, és exactament el que Junts per Manresa va proposar en el darrer Ple municipal: un Pla d’Usos Comercials que reguli el model de ciutat, prioritzi el comerç de proximitat, estableixi criteris sobre la densitat d’establiments d’un mateix tipus i preservi la diversitat comercial que històricament havia convertit Manresa en una capital comercial referent".
Per a Junts, la diferència entre l'actuació d'Esquerra en un lloc i l'altre és que "a Manresa, buscava desacreditar una iniciativa legítima i àmpliament avalada per comerciants i veïns." Per a Bacardit ara Esquerra de Manresa ha de reflexionar si els republicans de Puigcerdà busquen l'assenyalament de conciutadans, si intoxiquen i discriminen, tal com els van respondre a ells.
«És incomprensible que allò que ERC defensa com a imprescindible per al futur comercial de Puigcerdà sigui considerat innecessari —i fins i tot “racista”— a Manresa», han lamentat des de Junts. «Això demostra dues coses: que el govern d’Aloy no té projecte de ciutat i que, davant de problemes reals, prefereix atacar l’oposició abans que reconèixer que té raó».
Des de Junts també assenyalen que aquest govern no té cap model comercial per a Manresa. "L’equip de govern ha demostrat una preocupant manca d’idees i de direcció estratègica, fins al punt que la mateixa regidora de Comerç no va badar boca durant el debat de la moció, ignorant completament una problemàtica que preocupa profundament el sector i la ciutadania", manifesten.
Cap resposta vàlida
Manresa ha estat històricament una capital de referència comercial i, malgrat que encara conserva aquest potencial, el patiment actual del comerç de proximitat no troba cap resposta vàlida en el govern d’ERC i d’Aloy.
L’abandonament de l’activitat comercial tradicional, la seva substitució per negocis de baix valor afegit i la pèrdua de vitalitat dels carrers "són evidents, però el govern es limita a negar l’evidència i a deixar que el teixit econòmic es degradi sense actuacions valentes", asseguren.
Lamenten que "mentre a la capital cerdana ERC impulsa un pla que preveu moratòries, bonificacions fiscals, catàlegs d’establiments històrics i ajudes a la rehabilitació, a Manresa el govern es desentén i deixa passar una oportunitat clau per defensar l’activitat comercial local".
Junts per Manresa considera que la ciutat necessita polítiques coherents, valentes i amb visió de futur, i reitera la seva proposta d’impulsar un pla d’usos comercials participat amb comerciants, veïns i agents econòmics que posi ordre, protegeixi el comerç de proximitat i defineixi un model de ciutat amb identitat pròpia i economia sòlida.
«El que és bo per a Puigcerdà també és bo per a Manresa. El que no és acceptable és que ERC defensi una cosa en un lloc i faci exactament el contrari a casa nostra. I encara menys, que ho faci titllant d’“extrema” una proposta que avui ells mateixos impulsen com a pròpia a Puigcerdà», conclou Junts.
