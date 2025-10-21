L’inici de les obres a l’estació de bus a Manresa ja és imminent
La renovació, que pràcticament serà integral, forma part d’un pla que també inclou Navàs
R. Tortosa
L’inici de les obres per millorar l’estació d’autobusos de Manresa és imminent. L’actuació en aquest equipament, reclamada tant pels usuaris com per les empreses operadores i l’Ajuntament, formen part d’un pla al qual es preveu destinar dos milions d’euros. Els projectes de transport que se’n beneficiaran són a la Catalunya central, el Penedès i altres comarques de Barcelona. Navàs és un dels municipis on es duran a terme algunes d’aquestes intervencions.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va anunciar el mes d’abril la licitació d’aquests treballs, i ara, segons ha pogut saber Regió7, tot està preparat perquè comencin a la capital del Bages. En concret, es vol canviar les portes batents exteriors d’accés a l’estació per altres que siguin corredisses.
També seran inspeccionats i substituïts elements de la marquesina. És el mateix que es farà amb el mobiliari de la instal·lació -bancs, passamans, papereres...-, al qual s’afegiran suports isquiàtics, de recolzament a l’altura de les natges dels usuaris que esperen el servei.
Els aparcaments per a les bicicletes i els patinets hauran de ser reemplaçats i s’hi incorporarà sistemes de recàrrega. La revisió elèctrica i de climatització està igualment en la llista d’encàrrecs, així com una nova senyalització informativa i viària, inclosos els panells. Aprofitant aquest desplegament al recinte, ubicat al carrer Sant Antoni Maria Claret, es pretén netejar el paviment de les andanes i reparar la calçada. Les obres coincidiran amb el temps amb la fase final de les que s’estan realitzant a la promoció urbanística de la Nova Alcoholera i els seus voltants.
En el cas de l’estació de Navàs, que rep vuit línies de bus i està situada a la plaça homònima, les accions seran similars. La coberta i les vorades hauran de quedar en bon estat, la sala d’espera s’haurà d’ampliar i els bancs hauran de ser nous, com la senyalització informativa. Igualment, s’hi vol col·locar una altra marquesina i lluminàries. Aquests dos projectes i l’arranjament de l’estació de Vic, al carrer del Pare Gallissà, tenen un cost total d’un milió d’euros i un període d’execució de sis mesos.
