L'Edifici del Coneixement de Manresa, amb mòduls prefabricats com un trencaclosques
Les terrasses seran un parc públic, el material sostenible i es garantirà l’accés a tothom qui pateixi una discapacitat
Les principals peces del futur Edifici del Coneixement com l’estructura i les façanes es construiran amb sistemes prefabricats en tallers especialitzats. Un cop estiguin enllestides s’aniran encaixant al solar de davant de l’Hospital de Sant Joan de Déu si fos un trencaclosques. És el que l’arquitecte del projecte, Patricio Martínez, en diu construcció preindustrialitzada.
És una de les peculiaritats del nou equipament. «No es construirà de manera tradicional generant pols i pendents del temps. Els veïns no patiran soroll, no tindran pols i els controls de qualitat, temps i costos és molt més precís», va explicar Martínez a l'acte de col·locació de la primera pedra de l'equipament.
Cinc anys de feina
El despatx d’arquitectes PMMT, ha estat treballant cinc anys en un projecte del qual en sortirà un edifici particular. D’entrada va ressaltar que s’ha aprofitat el pendent del terreny per «esglaonar l’equipament i fer diverses plantes baixes, de manera que no és un edifici amb soterrani, primera i segona planta, sinó que tot són plantes baixes» amb diferents accessos.
Una altra de les propostes que s’ha tingut en compte és no perdre l’espai verd que hi havia fins ara. Per això, totes les terrasses de l’edifici seran enjardinades i es convertiran en una «mena de parc públic al qual podrà accedir tothom».
Segons Martínez, hi ha hagut una «aposta molt important per l’accessibilitat universal» i que cap discapacitat no impedeixi «l’ús d’aquests espais», que, va destacar, tindrà «materials saludables» pel planeta però també per les persones.
Finalment s’ha volgut que sigui polivalent. «És un edifici de formigó que ha de durar 50, 70 o 100 anys. D’aquí a 20 anys sabem què s’hi farà, però d’aquí a 60 potser no». Per això són naus amb molta llum i sense pilars perquè es pugui reaprofitar. «La millor sostenibilitat ve d’allò que es pot reaprofitar, per això no s’ha de construir un edifici a mida de l’ús que tindrà demà passat, sinó pensant d’aquí a uns anys», segons l’arquitecte. També es podrà ampliar quan faci falta.
Davant els assistents, Martínez va acabar dient que els arquitectes han de pensar en tres clients: qui paga, els usuaris i la ciutat. «En aquest cas l’Edifici del Coneixement de Manresa donarà resposta a tots tres».
Medicina i investigació
La planta baixa de l’Edifici del Coneixement es destinarà a l’activitat docent, amb aules per a la formació universitària, una biblioteca, despatxos, sales de reunions i espais.
És en aquest espai que s’hi ubicarà la Unitat Docent Territorial de Manresa de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, actualment situada en uns espais provisionals de l’Hospital Sant Joan de Déu que han quedat petits. A hores d'ara la Unitat Docent de la Facultat de Medicina a Althaia té 150 estudiants. El grau en Medicina es cursa els dos primers anys a Vic, i a partir de tercer, quan comencen les pràctiques, els futurs metges es divideixen entre Manresa i Vic. Tots aquests espais tenen llum natural propvinent de fora o bé del pati interior que s’ha projectat.
En aquesta planta de l’Edifici del Coneixement també s’hi ubicaran aules i el laboratori de ciències bàsiques d’UManresa, campus del qual és titular la FUB.
La planta superior de l’equipament estarà dedicada a la investigació. És previst que s’hi traslladi la Unitat de Recerca de la Fundació Althaia. Donarà servei també al conjunt de la unitat territorial Manresa de l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), institut al qual tant Althaia com la UVic-UCC estan vinculats.
Aquesta planta comptarà amb tres àrees ben diferenciades: uns laboratoris de recerca clínica translacional que integra la recerca bàsica i la clínica, una zona de serveis generals i plataformes científiques i l’àrea de suport i administració de recerca.
Tanques i prospeccions
L’Edifici del Coneixement es construeix en un solar cedi per l’Ajuntament de Manresa al carrer Nou de Santa Clara, just a l’altra banda de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Tot el solar ja està envoltat de tanques i amb casetes d’obra al seu interior. La construcció comença després de la realització dels treballs previs de prospecció del terreny, que s’han portat a terme durant les últimes setmanes. L’execució del projecte va a càrrec de l’empresa Cots i Claret.
Es dona compliment, així, al conveni que les institucions implicades en el projecte, Althaia, FUB i Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, van signar el juliol passat. L’acord establia les bases i el model de relació, el compromís de finançament i de manteniment de l’edifici.
