El Mercat Puigmercadal de Manresa reivindica el producte de temporada i la cultura popular amb una castanyada

Se celebrarà aquest divendres amb activitats tot el dia, i acabarà amb un sopar de tapes

Al mercat hi haurà activitats tot el dia

Al mercat hi haurà activitats tot el dia / ARXIU/OSCAR BAYONA

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

El Mercat Puigmercadal de Manresa celebrarà aquest divendres una castanyada per reivindicar el producte de temporada i la cultura popular.

L’organització és de l’Associació de Paradistes del Mercat i la Supercoop, que també tenen la intenció de consolidar l’equipament com el centre gastronòmic i cultural de referència a Manresa i comarca.

La celebració s’allargarà tot el dia, amb una programació que s’ha dividit en tres franges horàries per cobrir totes les edats i interessos.

La jornada s’iniciarà al matí amb un incentiu per a la clientela: es regalaran castanyes per les compres realitzades a les parades del mercat.

A les 11 del migdia es durà a terme el taller pràctic ‘Fem panellets en família!’, a càrrec del cuiner Jordi Caballol de l'Obradora. Per participar-hi, cal inscriure’s prèviament. A les 12 creativitat prendrà el relleu amb la realització d'un taller d'espelmes.

Activitats familiars

La tarda, a partir de les cinc, estarà dedicada a l'entreteniment familiar amb el recorregut d'activitats ‘Els trucs i els tractes del Mercat’. Una gimcana cultural i lúdica que proposarà cinc estacions temàtiques que inclouen un contacontes de gats i castanyes, una gimcana de proves i preguntes per revelar els secrets del mercat, un espectacle de titelles basat en ‘Els secrets de la calaixera’ d'Espartac Peran, un taller de treballs manuals per homenatjar els difunts amb ‘Els regals del més enllà’ i, finalment, un taller de creació de la ‘Dansa de la mort’.

De les 7 a les 10 del vespre la plaça Puigmercadal es convertirà en l’epicentre d’una proposta gastronòmica i musical. Els paradistes i la Supercoop oferiran un Sopar de Tapes de Mercat amb productes de proximitat i temporada, que es maridarà amb begudes del territori. L'ambientació serà a càrrec de Dj Txema Rico, que punxarà els seus vinils, i l'actuació d'Helena Cases, amb música d'arrel reinterpretada. L'artista Locigronet serà l’encarregat de realitzar sessions de Pintacares de Castanyada per als més petits.

La jornada és gratuïta, exceptuant el sopar de tapes. L’activitat està impulsada per l’Associació de Paradistes del Mercat i Supercoop Manresa amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i de la Diputació de Barcelona.

