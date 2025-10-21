Urbanisme
Més d’un centenar de professionals es reuneix a Manresa en la trobada anual d’arquitectes
Regió7
La Fàbrica Nova i L’Anònima de Manresa van aplegar més d’un centenar de professionals en la trobada anual de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). La jornada es va iniciar amb una visita tècnica a la Fàbrica Nova, a càrrec de l’arquitecte Manuel Julià Verdaguer, de JAAS Arquitectes, responsable del projecte de rehabilitació de l’edifici, juntament amb el seu equip. Posteriorment, es va realitzar una segona visita a L’Anònima, guiada per l’arquitecta Meritxell Inaraja Genís, directora del projecte de rehabilitació d’aquest espai patrimonial, amb l’objectiu de conèixer dues actuacions representatives de la renovació urbana i arquitectònica de la ciutat de Manresa.
Finalitzades les visites, van tenir lloc els parlaments institucionals, amb les intervencions de la presidenta de la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC, Claudina Relat Goberna, la directora dels Serveis Territorials d’Administració Local a la Catalunya Central, Patricia Alonso Díaz, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el degà del COAC, Guim Costa Calsamiglia, que va tancar l’acte institucional. En la seva intervenció, Claudina Relat va repassar les grans fites assolides durant els darrers quatre anys de mandat, entre les quals va destacar el treball pel desplegament territorial i el consens dins la Demarcació, l’aposta per la intel·ligència artificial aplicada a la professió, la col·laboració amb les IITS per a l’agilització de tràmits i la consolidació de les dues seus, Vic i Manresa. En aquest sentit, va remarcar que a Vic s’ha impulsat un pla patrimonial, s’ha renovat internament l’espai i s’han millorat els sistemes de domòtica i climatització, a més d’haver donat una forta empenta per ampliar els horaris d’obertura de les exposicions. Pel que fa a Manresa, va destacar les obres que s’iniciaran al gener de 2026 han permès allargar el conveni municipal trenta anys més, reforçant així la presència institucional i el servei al col·lectiu.
Durant l’acte es va fer un reconeixement als arquitectes que enguany celebren 25 anys de col·legiació i es va donar la benvinguda als nous col·legiats i col·legiades que s’incorporen al col·lectiu. La Trobada d’Arquitectes de les Comarques Centrals és un dels esdeveniments anuals, més festius de la Demarcació que contribueix a enfortir la cohesió del col·lectiu. Aquest esdeveniment s’integra dins el conjunt d’activitats que la Demarcació organitza al llarg de l’any, entre les quals destaquen exposicions, jornades tècniques i de formació i altres iniciatives orientades a fomentar la participació, la innovació i la reflexió sobre el futur de l’arquitectura al territori.
La Trobada d’Arquitectes de les Comarques Centrals és un dels esdeveniments anuals, més festius de la Demarcació que contribueix a enfortir la cohesió del col·lectiu. Aquest esdeveniment s’integra dins el conjunt d’activitats que la Demarcació organitza al llarg de l’any, entre les quals destaquen exposicions, jornades tècniques i de formació i altres iniciatives orientades a fomentar la participació, la innovació i la reflexió sobre el futur de l’arquitectura al territori
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
- Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig