Mobilitat
El nou pont de Sant Francesc complica la circulació dels autobusos de Manresa
Conductors i comitès d’empresa de les companyies assenyalen que "cada vegada es fan més obres a la ciutat sense tenir en compte els vehicles grans"
El pont de Sant Francesc de Manresaha estat una de les obres més recents en quedar totalment operativa. Una via que s’ha eixamplat per assegurar que els vianants puguin passar d’un costat a l’altre del Cardener sense cap perill, però que ha mantingut l’amplada d’una calçada ja molt estreta abans de les obres. Una circumstància que suposa un perjudici directe als conductors d’autobusos, sobretot els que hi circulen amb els de grans dimensions, ja que si coincideixen al mig del pont, queden encallats. Quan succeeix això, l’única alternativa és ratllar tota la zona lateral amb les petites barreres que protegeixen els vianants, però que estrenyen més la via.
La rehabilitació del pont es va iniciar el 7 de gener d’aquest any, amb l’objectiu de donar més plataforma als vianants que hi circulaven. Segons el departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, que és qui va assumir l’obra, l’amplada total de la calçada continua sent la mateixa que abans de la rehabilitació: 5,60 metres. El pont es va completar amb la instal·lació d’unes barreres que pretenen millorar la seguretat dels vianants, però que a la pràctica han significat una sensació de reducció de l’espai hàbil a la calçada.
Si es desplacen en algun moment del dia fins al pont, podran observar com l’extrem que enllaça amb el carrer de la Muralla de Sant Francesc ha quedat lleugerament abonyegat i pintat d’alguns dels característics colors de les diferents empreses que gestionen la mobilitat amb autobús a la ciutat. Des del verd llampant de l’urbà, fins als diferents tons de blau que incorporen els vehicles que operen Sagalés o Monbus.
"Massa estret per dos busos"
La conseqüència directa d’aquesta nova rehabilitació del pont és que no hi ha prou espai perquè hi circulin dos vehicles de grans dimensions al mateix temps. Com reivindica un conductor de la companyia Sagalés, que opera la línia que va de Manresa fins a Monistrol de Montserrat: "Només que hi hagi un cotxe -que circuli en direcció contrària- que no s’enganxi a l’extrem de la vorera, ja s’ha de passar deixant molt poc espai amb el protector, que a sobre surt cap endins". El pitjor, però, és que tot i anant al límit en un dels extrems i molt proper a les barreres laterals, "ocupes una part important del carril en sentit contrari".
I quan a l’altre carril no hi circula un cotxe, sinó que ho fa un vehicle de grans dimensions, el problema s’explica sol: "Has d’anar amb molt de compte, perquè si et trobes un altre autobús o un camió no passes, és massa estret. Algú ha d’esperar a l’entrada del pont o tirar enrere, si és que pot" relata un conductor de la línia L5 de Manresa Bus. I si no pot... Doncs a apropar-se el màxim que es pugui a les barreres, i esperar que els danys siguin els mínims possibles, "fins i tot hi ha hagut alguns companys que han hagut de plegar com han pogut els retrovisors per no trencar-los" reconeix superat per la incredulitat el conductor de la línia 784 de Sagalés.
Fonts de CCOO del comitè d’empresa de Manresa Bus indiquen que "ningú ens va avisar de res" i que, per tant, s’han trobat amb aquesta problemàtica quan ja s’ha inaugurat el pont. "Hem parlat amb l’Ajuntament, però com que és una obra impulsada per la Generalitat, ens diuen que no hi poden fer res... Tot i que a Pompeu Fabra ells han fet una mica el mateix". En un sentit similar es pronuncien des del comitè d’empresa de Sagalés, que assenyalen una tendència que cada vegada es repeteix més: "Fan les obres a la ciutat sense pensar en els vehicles grans".
Des del comitè d’empresa del bus urbà, però, no dubten a apuntar a les barreres protectores com a la principal font del problema: "Ja era un pont on es passava molt just si et trobaves amb un vehicle gros, però si en aquell moment no venia ningú caminant, podies pujar a la vorera i deixar-lo passar, però ara ja no es pot fer". Des de Territori, s’assegura que "estem analitzant si es poden aplicar mesures per pal·liar aquesta sensació".
Així i tot, també hi ha algunes veus entre conductors que no consideren que la situació hagi empitjorat notablement: "L’espai és molt similar al que ja hi havia abans, i personalment no m’he trobat amb cap vehicle prou gran per haver de ratllar el bus" comenta un dels conductors de la línia 705 de Sagalés, que connecta el barri del Xup amb el centre de Manresa. La raó, apunta, és que el seu bus és una mica més estret, i per tant pot passar pel carril que li correspon sense la necessitat d’ocupar parcialment el contrari.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
- «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»