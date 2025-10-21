Fa 25 anys
Un pas més al nou pol comercial manresà
Començava el procés per urbanitzar les parcel·les on es van situar Decathlon i Burger King
Al principi, va ser el Pryca. Després, el multicinemes. Però el sector dels Trullols de Manresa encara donava molt més de sí, i el que avui apareix com un gran complex amb molta varietat d’establiments, fa 25 anys encara estava a mig fer. La planificació preveia que al darrere del Bages Centre hi hagués dues grans parcel·les per a noves superfícies comercials, i que el carrer del davant, l’avinguda dels Països Catalans, s’allargués fins a la rotonda dels Dolors.
De tot això encara no n’hi havia res, però l’octubre del 2000 es posava en marxa un pas més. S’iniciava la tramitació per engegar, al cap d’un parell de mesos, la urbanització de tot un nou sector de 65.000 metres quadrats. La immobiliària MS-MT SL tenia previst invertir 400 milions de pessetes (dos milions i mig d’euros) per transformar els camps en dos grans espais per a establiments comercials i zona verda. L’Ajuntament de Manresa hi va aportar una part que havia d’anar destinada a millorar la xarxa de sanejament.
La intervenció permetia allargar una mica més l’avinguda Països Catalans, que era la part més important de tota l’operació perquè completar-la suposaria l’obertura d’un nou gran eix viari de circumval·lació de la ciutat. El progrés que es feia, però, no era molt gran: el carrer arribaria només fins a la carretera de Viladordis i moriria allà, esperant que el govern municipal tingués o trobés diners per completar-lo. Era, per tant, un progrés tan important com inútil.
Des del punt de vista popular, el que tenia més interès era saber quins nous establiments obririen a la zona quan hi hagués el sòl disponible. I la notícia no es va fer esperar molt: l’estrella de la nova oferta dels Trullols seria Decathlon, que en aquells moments s’estava establint en totes les ciutats grans del país. L’empresa havia estat creada el 1976 per Michael Leclercq, cosí del fundador d’Auchan. Veient l’èxit del seu parent, va decidir replicar la idea però en el sector del material esportiu, i deu anys després ja obria la seva primera botiga a fora de França, a Dormund. El salt a l’estat espanyol l’havia fet el 1992 amb un establiment a Badalona, al polígon de Montigalà. L’octubre del 2001, exactament un any després que es comencessin a tramitar les obres a la zona, Manresa estrenava el seu Decathlon, un gran atractor comercial per a la ciutat, però també un competidor temible per a més d’un comerç manresà de tota la vida.
Un altre establiment emblemàtic que va obrir a les noves parcel·les va ser Burguer King, la qual cosa donava a Manresa una oferta completa de fastfood nordamericà. Precisament, en aquell moment s’estava preparant l’obertura d’un altre reclam a l’americana, una bolera de dimensions considerables just a l’altra banda del multicinemes. Es deia Bages Bowling i oferia 14 pistes. Era iniciativa del grup Ilusiona, que tenia un local similar a Bilbao. Era el segon que obrien a tot l’estat. Com ja havia passat amb la bolera que hi va haver al carrer Guimerà els anys vuitanta, aquesta tampoc no va funcionar. Pocs anys després, va tancar i el local va ser dividit en diversos establiments.
Paradoxalment, en aquella Manresa que s’expandia el preu de l’habitatge nou havia baixat un 6% els darrers sis mesos. Al conjunt del país creixia, però molt moderadament. Era la calma abans de la tempesta de la bombolla immobiliària.
