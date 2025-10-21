El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
El mercat de segona mà al carrer es trasllada a les places d'Anna Solà Sardans i d'Assumpció Balaguer Golobart, a banda i banda del carrer dels Cintaires, entre l’avinguda de les Bases i el carrer de Valentí Almirall
El barri de la Carretera Santpedor de Manresa celebrarà aquest dissabte, dia 25 d’octubre, de les 10 del matí a les 2 del migdia, una nova edició del Ualapop al Carrer, la trobada veïnal d’intercanvi i reulització d'articles, que enguany arriba a la 8a edició.
L'esdeveniment, consolidat com una de les cites més esperades del calendari d'activitats al barri, estrena enguany nova ubicació. En aquesta ocasió no es farà al carrer de Guifré el Pilós, que l'ha acollit tradicionalment, sinó a les places d'Anna Solà Sardans i d'Assumpció Balaguer Golobart, dos espais que, tal com destaquen els organitzadors, oferiran millors condicions logístiques i més visibilitat.
Les dues places es van batejar amb el nom de dues dones lligades a Manresa per votació popular. Va ser una iniciativa veïnal i el juny passat es va celebrar la inauguració.
Un punt més cèntric
Segons els organitzadors, el trasllat respon a la voluntat d’oferir una millor experiència als participants i visitants, atès que les dues places estan situades en un punt cèntric i accessible, molt a prop dels principals eixos viaris del sector, l'avinguda de les Bases de Manresa i el carrer dels Cintaires, fet que hi facilita l’arribada tant a peu com en vehicle. A més, afegeixen, l’entorn comercial que envolta les dues places -amb bars, forns de pa, cafeteries i altres establiments- farà que el comerç local i l'esdeveniment s'alimentin mútuament. Alhora, l’espai, més ampli i obert, permetrà acollir més parades i activitats, millorarà la circulació i l’ambient festiu, i reforçarà la funció dels dos espais com a punts de trobada i de convivència veïnal.
Més que un mercat de segona mà, remarquen, el Ualapop vol ser, sobretot, un espai de trobada comunitari. Veïns i veïnes hi comparteixen objectes, però també experiències, coneixements i recursos, reforçant els vincles socials i fomentant la sostenibilitat i el sentiment de pertinença.
Molt més que un mercat
L’esdeveniment ha tornat a superar totes les expectatives i comptarà amb 76 parades (60 en l'edició passada), al marge de la llarga llista d'espera de participants que no s'hi han pogut encabir. "Un indicador clar de la seva consolidació i capacitat d’atraure cada any més gent", fan notar.
L’èxit del Ualapop, destaquen, "és el resultat directe de la feina constant de l’Associació de Veïns de la Carretera Santpedor i del Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC), que treballem durant tot l’any per fomentar la cohesió, el treball en xarxa i la participació".
“El Ualapop és l’exemple del que significa treballar comunitàriament. És un espai on la gent no només intercanvia objectes, sinó que comparteix i crea vincles,” comenta Carles Boix, president de l’entitat veïnal. “El primer dia ja comptàvem amb 34 parades inscrites, i això ens confirma que el Ualapop és molt més que un mercat. És com una festa que neix de la implicació veïnal i del suport de les entitats del barri,” afegeix Sebastià Suet, membre de l’organització.
Amb vuit edicions a l’esquena, el Ualapop s’ha consolidat com una activitat que combina sostenibilitat, comunitat i dinamització veïnal. La nova ubicació a les places d'Anna Solà Sardans i d'Assumpció Balaguer Golobart suposa un pas endavant per continuar creixent i per enfortir la seva funció com a espai de cohesió i de convivència.
Les dades
- Data: Dissabte 25 d’octubre de 2025
- Lloc: plaça d'Anna Solà Sardans i plaça d'Assumpció Balaguer Golobart
- Horari: De 10 a 14 h
