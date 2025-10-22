Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Castanyada més terrorífica arriba al barri Cal Gravat de Manresa amb activitats per a tots els públics

Els participants podran immortalitzar les seves millors disfresses en un photocall

La venda de tiquets és a l'associació

La venda de tiquets és a l'associació / Arxiu Particular

REGIÓ7

Manresa

L’Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent, de Manresa, organitza el dissabte 8 de novembre una nova edició de la “Castanyada Terrorífica”, una jornada festiva pensada per promoure la convivència a la ciutat i mantenir viva la tradició catalana de la castanyada, combinant-la amb elements de Halloween per oferir una experiència innovadora, actual i divertida.

Les activitats tindran lloc a la plaça de Cal Gravat i començaran a les 17 h amb una paradeta de castanyes, seguida a les 18 h per un photocall terrorífic on els participants podran immortalitzar les seves millors disfresses. A les 18.30 h hi haurà una botifarrada popular (amb tiquet de 6 € que cal reservar) i, a partir de les 19 h, els més valents podran endinsar-se al Passatge del Terror, l’activitat estrella de la jornada.

Els tiquets per a la botifarrada es poden adquirir a la seu de l’associació de dilluns a divendres de 17 a 19 h, i els dimecres de 9 a 13 h, fins al 31 d’octubre de 2025.

Tradició i diversió

L’esdeveniment està organitzat per l’AVV de Cal Gravat-Bufalvent amb la col·laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari FAVM, l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

"Volem que la Castanyada sigui una festa per a tothom, on tradició i diversió vagin de la mà", expliquen des de l’associació veïnal. "És una manera de reforçar els vincles del barri i la ciutat, i oferir propostes que connectin amb tothom, petits i grans".

