El documental amb sor Lucía sobre la guerra a Ucraïna s'estrena avui i es podrà veure a Manresa el dia 29
Aquesta tarda es projecta a Madrid, demà es podrà veure a Barcelona i el dia 29 al Multicines Bages Centre
Oferim el making of del treball de la productora Themoff amb la participació de Movistar +
La quarantena de viatges humanitaris que ha fet sor Lucía Caram des de Manresa a Ucraïna per portar-hi medicaments, material sanitari, ambulàncies, vehicles pickup, hospitals de campanya, generadors, i per oferir refugi i tractament mèdic a Catalunya i Espanya a més de 90 ferits i a desenes de famílies, incloent-hi 527 infants, donen per a una pel·lícula i fins i tot per a una sèrie. De moment, en el que sí que s'han convertit és en un documental que s'estrena avui dimecres a Madrid (a l'Espai Movistar de la Gran Via), demà dijous es projectarà a Barcelona (al CosmoCaixa) i el dia 29 d'aquest mes, a les 8 del vespre, es podrà veure al Multicinemes Bages Centre de Manresa.
A partir de demà a Movistar +
També es podrà visionar a partir de demà dijous a la plataforma Movistar +, que l'estrenarà en exclusiva i que participa en la producció de Themoff amb direcció del fundador d'aquesta productora, Elias Lalaux. Per al creatiu, el principal objectiu del documental és que "milers i milers de persones vegin, observin i sentin com estan vivint la guerra a Ucraïna. Només a 3.000 quilòmetres d'on som ara". Sor Lucía ho resumeix amb una pregunta: "Ells han donat la vida pel seu país. Què fem nosaltres per la vida dels altres?".
Amb el títol "Ucraïna, resistència i esperança", el documental inclou els testimonis de la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, que avui serà present a l'estrena a Madrid; les trobades mantingudes per sor Lucía amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, i amb el Papa Francesc, amb qui la unia una estreta amistat i que va ser un aliat incondicional de la monja argentina del convent de Santa Clara de Manresa en totes les seves causes solidàries i humanitàries, i també el de soldats, metges, refugiats i expresoners de guerra ucraïnesos.
De Manresa al cor del conflicte
Per mitjà de la seva mirada en les expedicions humanitàries al país en guerra número 32 i 36, la producció trasllada els espectadors des del convent manresà, des d'on es veu com surten dues ambulàncies de les que ha portat Caram al país en guerra, fins al cor del conflicte, amb tot el que comporta: el dia a dia de la gent que continua vivint allà, la vida dels infants que s'han de refugiar cada nit sota terra, el dolor de les famílies refugiades i la valentia silenciosa dels que lluiten sense armes.
"Ucraïna, resistència i esperança" també vol mostrar la cruesa de la guerra moderna i el paper de les noves tecnologies, com els drons aeris i marítims, alhora que exposa l'aparent normalitat que s'instal·la durant el dia en ciutats com Kíiv i Lviv, i el caos nocturn marcat per les alarmes antiaèries. Amb accés a búnquers i a zones militars restringides, la càmera recull el treball de la guàrdia de frontera i dels cossos d'operacions especials per mostrar com es defensa el país. També s'hi veu el drama dels hospitals de guerra i la lluita per sobreviure dels soldats ferits.
Alhora, el documental vol enviar un missatge d'esperança i reconstrucció, destacant la força, el compromís i la solidaritat de persones anònimes, institucions, govern, empreses i voluntaris.
