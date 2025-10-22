L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
L'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem està a l'espera que Territori ho resolgui i ho vetllarà fins que això passi
El govern de Manresa ha volgut deixar clar que l'obra de reforma del Pont de Sant Francesc és responsabilitat de la Generalitat. Després de les queixes per la dificultat que comporta circular-hi amb autobusos i camions, l'Ajuntament ha assegurat que "va detectar que es podia donar aquesta situació i va advertir la Generalitat".
A més, l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem manifesta que "està a l'espera que la Generalitat ho resolgui i ho vetllarà fins que això passi".
Cal recordar que un cop executades les obres, la Generalitat traspassarà la titularitat del pont a l’Ajuntament, tal com es va acordar mitjançant un conveni signat pel Departament de Territori i l’Ajuntament que, a banda del pont de Sant Francesc, preveu el canvi de titularitat del tram de la carretera del Xup (C-37z) entre el pont de Sant Francesc i el barri, el tram de la carretera de Cardona (C-37z) entre la caserna de la Guàrdia Civil i l’accés a l’eix Transversal i el tram de la carretera C-1411z que va des del Pont Vell fins a la rotonda d’accés al barri de Sant Pau.
Les obres han dotat de més espai els vianants, però han mantingut l’amplada d’una calçada que ja era molt estreta. Una circumstància que suposa un perjudici directe als conductors d’autobusos, sobretot els que hi circulen amb els de grans dimensions, ja que si coincideixen al mig del pont, queden encallats. Quan succeeix això el resultat són ratllades a la zona lateral amb les baranes milloren la seguretat dels vianants, però que a la pràctica han significat una sensació de reducció de l’espai hàbil a la calçada.
Abans, quan es produia aquesta circumstància quedava l'alternativa de pujar a la vorera si no venia ningú caminant i deixar passar l'altre vehicle de grans dimensions.
Es va eixamplar l'estructura però no la calçada
L’actuació, amb un pressupost d’1,5 milions d’euros, ha anat a càrrec del Departament de Territori de la Generalitat. Ha consistit en la rehabilitació integral del pont i en l’eixamplament de l’estructura per facilitar la mobilitat i l’accessibilitat, i afavorir la seguretat viària, amb noves voreres d’1,50 metres d’amplada.
Segons el departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, l’amplada total de la calçada continua sent la mateixa que abans de la rehabilitació: 5,60 metres.
