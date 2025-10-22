Les obres de millora a l'estació d'autobusos de Manresa comencen pel paviment
Tècnics de l'actuació inspeccionaven aquest dimecres al matí les instal·lacions, que estan molt degradades
Els amos del bar han insistit a reclamar que solucionin els problemes de salubritat que generen els coloms
Les obres de millora de l'estació d'autobusos de Manresa han començat aquest dimecres per la banda de l'estació amb accés pel carrer de la Maternitat d'Elna, on els paletes estan anivellant amb formigó un tram del paviment que fa anys que estava molt enfonsat. L'estació fa anys que presenta un estat de deixadesa bastant deplorable.
Segons ha explicat un operari de les obres, al marge del pas constant d'autobusos per damunt, la causa de l'enfonsament del tram que arreglen també ha estat que, sota els panots, en lloc de posar-hi formigó, hi va posar sorra, que s'ha anat enfonsant amb el pes dels vehicles. Ha explicat que el que fan ara és un arranjament per sortir del pas, però que la previsió és canviar tot el paviment més endavant. La previsió és que l'actuació que fan ara quedi acabada aquest divendres.
Ahir a la tarda ja van posar tanques a l'accés per la carretera de Vic a l'estació pel carrer de la Maternitat d'Elna per alertar els autobusos que han d'anar a buscar l'entrada de la carretera Santpedor per accedir a l'estació. Pel que fa a la resta de vehicles, l'accés a l'estació un cop recorregut el tram del carrer de la Maternitat d'Elna, ha quedat barrat per a tots, de manera que només poden anar cap a l'esquerra pel carrer de la Indústria i seguir pel túnel de la Indústria o bé pel carrer de Sant Antoni Maria Claret, on aquesta setmana han pintat de color negre les ratlles blanques de separació d'una desena de places per a motos lligat, en aquest cas, segons va informar l'Ajuntament, a les obres de la Nova Alcoholera per fer un nou pas de vianants. A priori, l'anul·lació de les places seria temporal.
La queixa recurrent del bar de l'estació
Justament avui, Regió7 ha avançat l'inici de les esperades obres a l'estació d'autobusos de Manresa, que inclouen tot un conjunt de millores. Una de les que fa anys que reclamen els responsables del bar de l'estació és la que té a veure amb la presència de coloms sota les marquesines de l'estació, que ho omplen tot d'excrements, amb els problemes de salubritat que això suposa. Un dels tècnics que revisava aquest matí les instal·lacions era de l'empresa que tindrà cura d'aquesta part de la plaga dels coloms.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat va adjudicar aquest estiu, per poc més d’un milió d’euros, obres de millora de les estacions d’autobusos de Manresa, de Navàs i també de Vic. El passat gener el Govern va avançar a aquest diari que invertiria 400.000 euros per rehabilitar l'equipament de Manresa. El termini d’execució dels treballs és de sis mesos.
