Manresa proposa reflexionar sobre les cures en la infància i la vellesa
Amb motiu del Dia Internacional de les Cures s’ha programat una taula rodona i una xerrada
Els reptes de l’organització, provisió i distribució de les cures durant la vellesa serà el tema que s tractarà a la taula rodona ‘Les cures en la vellesa’ que organitza l’Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de les Dones. En relació amb la corresponsabilitat de les cures, també s’ha programat una conversa sobre masculinitats per a reflexionar sobre maneres de viure-les. Tots dos actes s’emmarquen dins del Dia Internacional de les Cures i el Suport amb les persones cuidadores, que se celebra el 29 d’octubre.
La taula rodona serà conduïda per la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, i comptarà amb la participació de quatre ponents. Maria Montserrat Soronellas, doctora en Antropologia Social i professora a la Universitat Rovira i Virgili, obrirà la taula. L’acompanyaran Wendy Espinosa, membre impulsora de la cooperativa Mujeres Pa’lante, que treballa per fomentar l’ocupació de les dones migrades; Eva Giner, responsable del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) a Manresa, amb trajectòria en assessorament en l’àmbit d’estrangeria, i Cristina Plaza Cirujeda, responsable del Servei d'ajuda a Domicili Municipal. La regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez Pulido, serà l’encarregada de cloure l’acte.
La jornada vol reflexionar sobre com la societat afronta l’organització, provisió i distribució de les cures a l'etapa de la vellesa, plantejant reptes sobre la seva cobertura, la combinació del mercat, el sector públic i els suports comunitaris, els malestars que emergeixen i la situació de les persones que cuiden.
La taula rodona es farà el dimecres 29 d’octubre a les deu del matí a la sala d’actes del Centre Cultural el Casino. L’entrada és lliure i gratuïta.
Conversa sobre masculinitats
L’Ajuntament de Manresa també ha organitzat la conversa oberta per a reflexionar al voltant de les maneres de viure les masculinitats. La conversa anirà a càrrec d'Alfredo Ramos Pérez, doctor en ciències polítiques i autor del llibre ‘Perforar las masculinidades’ (Bellaterra Edicions) i de Paco Abril Morales, sociòleg i investigador en àmbits relacionats amb masculinitats, paternitats, corresponsabilitat de les cures i coeducació. Conduirà la conversa el psicòleg Marc Ros Company.
La conversa oberta, que coincideix amb el Dia Internacional de les Cures amb el Suport de les persones cuidadores, es farà el dimecres 29 d'octubre a dos quarts de set de la tarda a l'espai Plana de l'Om, amb entrada lliure.
Aquesta proposta compta amb servei de canguratge, que cal reservar al telèfon 93 875 23 10.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai