Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Núria Lopez-Bigas parlarà aquest dijous a Manresa sobre "Intel·ligència artificial contra el càncer"

La científica participarà en un acte de L'Olivera i Althaia en el marc del Dia Internacional del Càncer de Mama

Tindrà lloc a les 7 de la tarda a la FUB2 amb presentació de la cap d'Oncologia d'Althaia, Motserrat Domènech

Núria López-Bigas en una imatge d'arxiu a Manresa

Núria López-Bigas en una imatge d'arxiu a Manresa / Arxiu/Oscar Bayona

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

La científica Núria López-Bigas participarà demà dijous a Manresa en un acte organitzat per L'Olivera, l'Associació d'ajuda mútua de persones afectades de càncer de mama, i Althaia, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, en el marc del Dia Internacional del Càncer de Mama. Tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la FUB2, que és l'edifici que queda davant del Centre Hospitalari de Manresa.

López-Bigas és investigadora de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i cap de Laboratori de Genòmica Biomèdica a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona, a més a més, de professora associada a la Universitat Pompeu Fabra. La monistrolenca de naixement i manresana d'adopció tractarà el tema "Intel·ligència artificial contra el càncer".

L'acte el presentarà la doctora Montserrat Domènech, directora assistencial i cap d'Oncologia d'Althaia. Com a cloenda, hi haurà l'actuació d'Adrià Mas (veu) i Ferran Barrios (piano).

Una trajectòria en majúscules

Al capdavant del Laboratori de Genòmica Biomèdica, López-Bigas i el seu equip han desenvolupat eines computacionals que ajuden a identificar les mutacions que causen els tumors cancerosos. També ha liderat un estudi que, per primera vegada, ha permès identificar i quantificar les alteracions genètiques que causen els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia contra el càncer i comprendre els efectes secundaris a llarg termini dels tractaments contra la malaltia per tal de poder-los optimitzar.

Darrerament, ha estat notícia perquè l'equip de la bagenca ha descobert les claus biològiques que expliquen per què ser home i fumador incrementa el risc de càncer de bufeta. Ha publicat més de cent articles en revistes internacionals, participa regularment en congressos com a ponent convidada i dedica temps a divulgar el seu treball als mitjans de comunicació i a les escoles.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  2. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  3. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  4. L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
  5. Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
  6. Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
  7. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  8. L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada

Núria Lopez-Bigas parlarà aquest dijous a Manresa sobre "Intel·ligència artificial contra el càncer"

Núria Lopez-Bigas parlarà aquest dijous a Manresa sobre "Intel·ligència artificial contra el càncer"

Necrològiques del 23 d'octubre del 2025

Necrològiques del 23 d'octubre del 2025

El documental amb sor Lucía sobre la guerra a Ucraïna s'estrena avui i es podrà veure a Manresa el dia 29

El documental amb sor Lucía sobre la guerra a Ucraïna s'estrena avui i es podrà veure a Manresa el dia 29

El centenari dels Pastorets de Calaf s'obre amb un espectacle sobre la història de les representacions

El centenari dels Pastorets de Calaf s'obre amb un espectacle sobre la història de les representacions

Making OFF del documental "Ucrania, resistencia y esperanza"

Making OFF del documental "Ucrania, resistencia y esperanza"

Canvi important en Bizum: la UE obliga els bancs a modificar la forma de fer els pagaments

Canvi important en Bizum: la UE obliga els bancs a modificar la forma de fer els pagaments

Madrid estudia emprendre accions contra Rosalía per "alteracions greus de la seguretat" durant la presentació del disc

Madrid estudia emprendre accions contra Rosalía per "alteracions greus de la seguretat" durant la presentació del disc

El primer robot recol·lector de fruita amb drons i IA ja treballa al camp

El primer robot recol·lector de fruita amb drons i IA ja treballa al camp
Tracking Pixel Contents