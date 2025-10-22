Núria Lopez-Bigas parlarà aquest dijous a Manresa sobre "Intel·ligència artificial contra el càncer"
La científica participarà en un acte de L'Olivera i Althaia en el marc del Dia Internacional del Càncer de Mama
Tindrà lloc a les 7 de la tarda a la FUB2 amb presentació de la cap d'Oncologia d'Althaia, Motserrat Domènech
La científica Núria López-Bigas participarà demà dijous a Manresa en un acte organitzat per L'Olivera, l'Associació d'ajuda mútua de persones afectades de càncer de mama, i Althaia, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, en el marc del Dia Internacional del Càncer de Mama. Tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la FUB2, que és l'edifici que queda davant del Centre Hospitalari de Manresa.
López-Bigas és investigadora de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i cap de Laboratori de Genòmica Biomèdica a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona, a més a més, de professora associada a la Universitat Pompeu Fabra. La monistrolenca de naixement i manresana d'adopció tractarà el tema "Intel·ligència artificial contra el càncer".
L'acte el presentarà la doctora Montserrat Domènech, directora assistencial i cap d'Oncologia d'Althaia. Com a cloenda, hi haurà l'actuació d'Adrià Mas (veu) i Ferran Barrios (piano).
Una trajectòria en majúscules
Al capdavant del Laboratori de Genòmica Biomèdica, López-Bigas i el seu equip han desenvolupat eines computacionals que ajuden a identificar les mutacions que causen els tumors cancerosos. També ha liderat un estudi que, per primera vegada, ha permès identificar i quantificar les alteracions genètiques que causen els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia contra el càncer i comprendre els efectes secundaris a llarg termini dels tractaments contra la malaltia per tal de poder-los optimitzar.
Darrerament, ha estat notícia perquè l'equip de la bagenca ha descobert les claus biològiques que expliquen per què ser home i fumador incrementa el risc de càncer de bufeta. Ha publicat més de cent articles en revistes internacionals, participa regularment en congressos com a ponent convidada i dedica temps a divulgar el seu treball als mitjans de comunicació i a les escoles.
