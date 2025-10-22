La PAHC atura un desnonament al carrer Circumval·lació de Manresa i denuncia la manca d'habitatge a un preu assequible
La comitiva judicial ha fixat el llançament en menys de tres setmanes i membres de la plataforma lamenten que el termini per accedir a un lloguer social és de tres mesos
Una quarantena de persones de la Plataforma d’Afectats per l’Habitatge i el Capitalisme (PAHC) s'han concentrat aquest matí al número 35 del carrer Circumval·lació de Manresa per aturar el desnonament d'un habitatge per impagament i finalització del contracte de lloguer. Es tracta d'un domicili on resideix una família des de fa setze anys, a qui la propietària ha decidit no renovar el lloguer, segons ha explicat una de les llogateres, Meriam.
Des de primera hora, membres de la plataforma s'han concentrat a les portes de l'habitatge amb tambors i amb crits de "Si se puede" per impedir el desnonament. Quan ha arribat la comitiva judicial, han començat les negociacions amb els representants de la plataforma per intentar arribar a un acord. Finalment, però, el llançament s'ha fixat en un termini de tres setmanes.
En aquest sentit, un representant de la PAHC ha denunciat el poc marge que es deixa a la família per buscar una alternativa. "Trobar un altre pis amb tan poc marge de temps, suposa pagar uns 100 o 200 euros més al mes". També ha denunciat el fet que per accedir a la mesa d'emergència que ofereix un habitatge de lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat "poden passar fins a tres mesos, un temps que no s'ajusta als terminis fixats per la comitiva judicial".
Per aquest motiu, la PAHC ha fet una crida a sumar forces per impedir el desnonament forçós que tindrà lloc el pròxim 11 de novembre.
