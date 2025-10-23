Activitats de Sostenibilitat i consum responsble per a tots els membres de la família
Les propostes familiars que presenta Ecoviure en el seu programa demostren que mai és massa aviat per inclucar els valors de l’ecologisme
Les propostes d’activitats familiars incloses en la programació en l’edició d’enguany de la fira Ecoviure són la prova que mai no és massa d’hora per començar a inculcar els valors de la sostenibilitat i l’ecologisme en els infants. Des de fa moltes edicions, la fira Ecoviure inclou activitats per al públic infantil perquè els més petits de la casa es puguin familiaritzar com abans millor amb l’ecologisme en el seu dia a dia.
Aquest any hi haurà activitats orientades al públic familiar durant les dues jornades de fira. La primera tindrà lloc dissabte des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia a la biblioteca El Casino i a l’Ateneu Les Bases i serà el taller familiar titulat "LEGO, Build The Change", orientat a infants de 6 a 12 anys. És una activitat en la qual els nens usen la seva creativitat per a resoldre reptes del món real amb bricks LEGO i altres materials creatius, tot això gràcies a l’aprenentatge mitjançant el joc.
El mateix dissabte a la tarda, des de 2/4 de 6 fins a 2/4 de 8 es realitzarà el joc "Memory biodiversitat a la ciutat", un joc creat per descobrir i conèixer quins animals viuen a la ciutat. Aquests animals no viuen entre cotxes i carrers, sinó que s’amaguen i troben refugi als espais verds, com parcs, jardins o fins i tot petites jardineres i parterres. Jugant, els infants tindran l’oportunitat d’aprendre com és d’important tenir diferents espais amb natura si volem que la nostra ciutat sigui un lloc de refugi per a animals i plantes.
El diumenge 26 d’octubre serà el torn d’un espectacle de titelles titulat "Rigoberta i el Windigo", una obra que té la intenció de ser un clam d’amor a la Terra que ens empodera a canviar el món. Es farà entre 2/4 de 6 i 2/4 de 7 de la tarda al pati del casino i és un espectacle recomanat per a nens i nenes a partir de 5 anys.
Al llarg del cap de setmana hi haurà altres activitats orientades al públic familiar com ara els reptes i jocs cooperatius sobre alimentació i energia, que estaran disponibles els dos dies del cap de setmana de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre i serà a l’estand de SuperCoop i SomEnergia. El Consorci del Bages per la recuperació de residus oferirà un joc a la deixalleria mòbil i també hi haurà disponible una activitat relacionada amb els materials reciclats que oferirà Katakrak de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 5 a 2/4 de 8 del vespre. n
