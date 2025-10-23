Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agricultura i ramaderia regenerativa: la primera trobada a escala ibèrica és a Manresa

Proposa millorar la salut del sòl i la biodiversitat en comptes d’anar esgotant els recursos naturals

Pastoreig dirigit per millorar la interacció entre plantes i animals

Pastoreig dirigit per millorar la interacció entre plantes i animals / Arxiu Particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Coincidint amb la Fira Ecoviure, Manresa acollirà la primera trobada d’agricultura i ramaderia regenerativa a escala ibèrica.

L’agricultura regenerativa és aquella que millora la salut del sòl i la biodiversitat, en comptes d’esgotar els recursos naturals.

El regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, ha explicat que serà «una primera trobada a escala ibèrica, començant en petit format, però amb ganes de créixer». Afegeix que «a Europa en fan de molt més grans», però Manresa tindrà el paper de ser l’escenari d’aquest primer pas. El Festival Revive oferirà sessions presencials a l’auditori de la Plana de l’Om dijous, de les onze del matí a les dues del migdia, i també comptarà amb un estand informatiu durant tot el cap de setmana de fira.

El regidor d’Acció Climàtica destaca que sigui «la primera en aquest format i en una tipologia d’agricultura bastant moderna, i quan fa pocs anys que estan agrupats». Huguet ha explicat que l’associació fa anys que funciona i han fet trobades sectorials, però aquest és el primer festival adreçat al sud d’Europa i, sobretot, la península Ibèrica.

Hi haurà ponents internacionals que intervindran via digital. Han triat Manresa perquè l’any passat van venir a l’Ecoviure i se’ls va acollir i ensenyar el funcionament de la fira. Coneixien el paper referent de l’Escola Agrària i, a més a Catalunya és on hi ha un percentatge més elevat de productors regeneratius. Tot plegat ha fet que optessin per fer la trobada a Manresa.

Fer visible l’alternativa

La voluntat és que des de Manresa es facin visites a productors regeneratius del Berguedà, el Ripollès o la Garrotxa aprofitant la seva centralitat i des de l’Ajuntament i l’Escola Agrària els han ajudat en tot el que han pogut.

La proposta de l’Agricultura Regenerativa aspira a recuperar allò que s’havia degenerat i no només conservar els recursos naturals, amb una visió holística que inclou objectius socials, ambientals i econòmics.

L’Associació d’Agricultura Regenerativa (oficialment fundada el 2012 com a entitat d’un col·lectiu actiu a la península Ibèrica des del 2008), ha impulsat i coordinat la creació d’un mapa que mostra les finques que estan desenvolupant processos regeneratius adaptats al context respectiu.

Des de l’Associació, presidida per Ana Digón, s’explica que no es tracta de certificar resultats específics, sinó que volen donar suport i mostrar el creixement d’una comunitat amb una manera de pensar regenerativa, i a més a més informar, inspirar i fomentar aquesta forma de treballar i viure.

Per formar-ne part hi ha uns criteris mínims que cal assumir com no utilitzar biocides ni fertilitzants químics ni organismes genèticament modificats, reduir o eliminar els productes externs, mantenir el sòl cobert durant el major període de temps possible amb matèria vegeta i rotació i associació de cultius estacionals.

Quan a la granja hi hagi animals herbívors o omnívors, han de ser integrats mitjançant pasturatge dirigit: Maneig Holístic, Pastoreig Racional Voisin (PRV), Polyface o altre sistema en simbiosi amb el creixement fisiològic de les plantes, utilitzant l’alta càrrega animal en curts espais de temps amb llargs períodes de repòs.

Es tracta de desenvolupar models econòmics i socials que fomentin la cooperació, posant a les persones, el repartiment just i la cura dels territoris al centre. Recuperar el millor del coneixement ancestral dels cicles naturals i les interaccions de plantes i animals sumant la biologia i la tecnologia més avançada.

Què és la tècnica regenerativa?

Un canvi total en la manera de veure la natura, des d’una concepció del món com a màquina i com a reserva il·limitada de recursos, cap a una visió sistèmica de la vida com un tot orgànic, viu i sagrat del qual formem part els éssers humans. L’Agricultura Regenerativa considera el treball amb la terra no com una «explotació», sinó com una relació, que té en compte i potencia la capacitat d’autoregeneració de la natura, alhora que produeix aliments i deixa la terra millor del que estava.

