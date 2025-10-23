Tradició
Antigues companyes de l’Escola Renaixença de Manresa es retroben al Kursaal Espai Gastronòmic
Regió7
Manresa
Gairebé una cinquantena d’exalumnes de l’Escola Renaixença de Manresa es van reunir el divendres passat al Kursaal Espai Gastronòmic per reviure vells moments i compartir records. Aquest dinar, que ja s’ha convertit en una tradició, va ser un emotiu retrobament ple d’afecte i complicitat. Després de l’àpat, la trobada es va allargar en una distesa sobretaula, on no hi van faltar les anècdotes i els records d’aquells temps. Un esdeveniment que confirma la forta relació d’amistat que es manté entre elles després de tants anys d’haver deixat les aules.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida