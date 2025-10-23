Tradició
El col·legi Mare de Déu del Pilar celebra les festes de la seva patrona
Regió7
Manresa
Els alumnes del col·legi Mare de Déu del Pilar van celebrar la Setmana Cultural dins les Festes de la Patrona del centre. Els estudiants de Primària van sortir a conèixer la ciutat. Els d’ESO van fer un estudi i seguiment per la Ruta de la Manresa Medieval, finalitzant amb la descoberta de l’Antic Museu de Sant Ignasi, i els més petits van fer observació i experimentació al Parc de l’Agulla. El dissabte dia 12 van celebrar la Diada del Pilar al poliesportiu del col·legi.
