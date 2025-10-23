Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tradició

El col·legi Mare de Déu del Pilar celebra les festes de la seva patrona / Arxiu particular

Els alumnes del col·legi Mare de Déu del Pilar van celebrar la Setmana Cultural dins les Festes de la Patrona del centre. Els estudiants de Primària van sortir a conèixer la ciutat. Els d’ESO van fer un estudi i seguiment per la Ruta de la Manresa Medieval, finalitzant amb la descoberta de l’Antic Museu de Sant Ignasi, i els més petits van fer observació i experimentació al Parc de l’Agulla. El dissabte dia 12 van celebrar la Diada del Pilar al poliesportiu del col·legi.

