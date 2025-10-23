El Cupó Diari de l’ONCE reparteix 140.000 euros a Manresa
El venedor de la parada que hi ha a l'avinguda de les Bases va vendre quatre cupons que van ser premiats en el sorteig d'ahir dimecres amb 35.000 euros cadascun
Regió7
Pablo Enrique Paraba, persona amb discapacitat com tots els venedors i venedores de l’ONCE, ha portat la sort a Manresa des del seu punt de venda situat a l’avinguda de les Bases, 86. Aquest dimecres va vendre quatre cupons premiats amb 35.000 euros, 140.000 en total.
L’agència de l’ONCE a Manresa presta serveis personalitzats a 400 afiliats i afiliades i compta amb 88 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.
El Cupó Diari de l'ONCE posa en joc un premi de 500.000 euros al número més la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. A més: 450 premis de 250 euros a les quatre primeres xifres i 450 premis més a les quatre últimes; 9.000 premis de 25 euros en el cas de tres darreres o tres primeres; i el mateix per a les dues primeres i últimes (6 euros), i reintegrament de 2 euros a la primera o darrera xifra del nombre premiat.
Els cupons de l’ONCE es comercialitzen pels 20.900 agents venedors, 2.500 d’ells a Catalunya, que integren la seva xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir a l’instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de la pàgina web als establiments autoritzats.
Els cupons de l'ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'organització que, des del seu disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures. L'organització manté una responsabilitat amb la ciutadania promovent una política de joc responsable amb els sistemes d'avaluació i seguiment més exigents definits per l'Associació Mundial de Loteries i l’Associació Europea de Loteries.
Subscriu-te per seguir llegint
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets