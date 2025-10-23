Ecoviure presenta una oportunitat per descobrir l’entorn natural de Manresa
A la programació hi ha previstes sortides per l’entorn de la Torre de Santa Caterina i pel del parc de Puigterrà
Una de les formes que té Ecoviure de promocionar l’ecologisme i la sostenibilitat és a través d’excursions per conèixer l’entorn natural de Manresa. En aquesta ocasió n’hi ha diverses programades a dos espais emblemàtics de la capital del Bages: el parc de Puigterrà i la torre de Santa Caterina.
La primera que es farà serà una sortida de camp per analitzar l’estat ambiental del parc de Puigterrà, que tindrà l’estand REVIVE com a punt de partida. Dissabte es farà al matí i a la tarda, des de les 12 fins a 2/4 de 2 del migdia i a la tarda, des de les 5 fins a 2/4 de 7.
L’altra sortida destacada de la programació es farà a l’entorn de la torre de Santa Caterina diumenge des de les 9 del matí fins a les 3/4 de 2 del migdia. Serà una sortida circular de 6,5 quilòmetres per conèixer la riquesa natural, geològica i històrica dels entorns del sud de Manresa. L’activitat, o començarà a les 9 del matí a la Creu del Tort i finalitzarà al mateix punt al voltant de 3/4 de 2 del migdia.
L’itinerari, amb un desnivell d’uns 130 metres, permetrà als participants gaudir d’una gran diversitat de paisatges i observar elements destacats del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. Entre els punts d’interès geològic hi destaquen estrats deltaics i marins de fa uns 38 milions d’anys, fòssils marins, una falsa mina amb restes de carbó i les terrasses fluvials del riu Cardener.
Pel que fa a la vegetació, l’activitat se centrarà en l’obaga del turó de la Torre de Santa Caterina, on abunden espècies com l’orenga i el llessamí groc, i on destaca un bosquet d’aurons negres en expansió, que oferirà un espectacle de colors tardorals. Durant el recorregut també s’identificaran altres elements naturals com plantes, bolets, ocells o petjades de mamífers.
Per participar-hi, cal inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a ichnbages@gmail.com, indicant el nom, cognoms i NIF (en cas de no haver participat en sortides anteriors) per tal de validar l’assegurança.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida