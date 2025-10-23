Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ecoviure presenta una oportunitat per descobrir l’entorn natural de Manresa

A la programació hi ha previstes sortides per l’entorn de la Torre de Santa Caterina i pel del parc de Puigterrà

Vistes de Manresa des de la torre de Santa Caterina

Vistes de Manresa des de la torre de Santa Caterina

Una de les formes que té Ecoviure de promocionar l’ecologisme i la sostenibilitat és a través d’excursions per conèixer l’entorn natural de Manresa. En aquesta ocasió n’hi ha diverses programades a dos espais emblemàtics de la capital del Bages: el parc de Puigterrà i la torre de Santa Caterina.

La primera que es farà serà una sortida de camp per analitzar l’estat ambiental del parc de Puigterrà, que tindrà l’estand REVIVE com a punt de partida. Dissabte es farà al matí i a la tarda, des de les 12 fins a 2/4 de 2 del migdia i a la tarda, des de les 5 fins a 2/4 de 7.

L’altra sortida destacada de la programació es farà a l’entorn de la torre de Santa Caterina diumenge des de les 9 del matí fins a les 3/4 de 2 del migdia. Serà una sortida circular de 6,5 quilòmetres per conèixer la riquesa natural, geològica i històrica dels entorns del sud de Manresa. L’activitat, o començarà a les 9 del matí a la Creu del Tort i finalitzarà al mateix punt al voltant de 3/4 de 2 del migdia.

L’itinerari, amb un desnivell d’uns 130 metres, permetrà als participants gaudir d’una gran diversitat de paisatges i observar elements destacats del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. Entre els punts d’interès geològic hi destaquen estrats deltaics i marins de fa uns 38 milions d’anys, fòssils marins, una falsa mina amb restes de carbó i les terrasses fluvials del riu Cardener.

Pel que fa a la vegetació, l’activitat se centrarà en l’obaga del turó de la Torre de Santa Caterina, on abunden espècies com l’orenga i el llessamí groc, i on destaca un bosquet d’aurons negres en expansió, que oferirà un espectacle de colors tardorals. Durant el recorregut també s’identificaran altres elements naturals com plantes, bolets, ocells o petjades de mamífers.

Per participar-hi, cal inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a ichnbages@gmail.com, indicant el nom, cognoms i NIF (en cas de no haver participat en sortides anteriors) per tal de validar l’assegurança.

