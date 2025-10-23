L’Ajuntament estudia denunciar els agressors de dos conductors d’autobús a Manresa
Els atacs es van produir en menys d’un mes, un el 31 d’agost i l’altre el 27 de setembre
El regidor de Mobilitat, Carles Garcia, va assegurar en el darrer ple municipal, a preguntes del grup de Junts per Manresa, que “l’Ajuntament, en aquests dos casos en concret, està estudiant si presenta denúncia per disrupció d’un servei públic”.
Les dues agressions es van produir en menys d’un mes, una el 31 d’agost i l’altra el 27 de setembre. En el primer cas, un usuari que no volia pagar el bitllet li va clavar un cop de puny al conductor que li va obrir una ferida a la cella i va haver d’anar a l’hospital.
En el segon cas, l’agressor va forçar la mampara de protecció de la cabina va colpejar el conductor, que va resultar ferit al braç i també va haver d’anar als serveis d’urgències.
"No tolerarem cap classe d'incivisme"
El regidor de Mobilitat va assegurar que “no tolerem cap classe d’incivisme i d'agressió en els autobusos del sistema urbà” i va afirmar que s’havia tingut la “mala sort de dos incidents remarcables” que va posar en context del total de 2.470.110 viatgers transportats fins al dia del ple. “És un percentatge molt, molt, molt mínim. Hi ha col·lectius que estan molt més exposats a agressions. Tot i així no minimitzem els fets ocorreguts i, evidentment, tot el suport a aquests conductors”, va afirmar.
Botó del pànic
Carles Garcia va explicar que els busos compten amb càmeres de seguretat connectades amb centraleta i disposen d’un botó del pànic, que es mantenen reunions amb el comitè de treballadors i hi ha un seguit de campanyes coordinades per garantir la seguretat. També va voler recordar que el bus és un dels serveis més ben valorats dels que ofereix l’Ajuntament. “Segueix sent segur i no tolerarem cap agressió”, va reblar.
