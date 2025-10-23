Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'episodi de ventades deixa arbres caiguts i cotxes danyats a Manresa

Els Bombers han atès sis avisos per vent a la regió central, la majoria per presència de branques a la via o per objectes que perillen de caure

Un arbre caigut al carrer Balmes de Manresa, sota l'Ateneu Les Bases

Un arbre caigut al carrer Balmes de Manresa, sota l'Ateneu Les Bases / JORDI AGUT

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

L'episodi de ventades d'aquest dijous, que manté en situació d'alerta les comarques de la Catalunya central, ha deixat arbres caiguts a la via i cotxes danyats a Manresa. Durant les primeres hores d'aquesta jornada, els Bombers han atès sis avisos per vent a la regió central, la majoria relacionats per la presència de branques a la via o per objectes que perillen de caure.

Un dels serveis més destacats dels Bombers ha estat al carrer Miquel Martí i Pol de Manresa, on s'han mobilitzat per la caiguda d'un arbre a sobre d'un cotxe. Fins al lloc, s'ha mobilitzat una dotació dels Bombers per retirar l'arbre de la via. Segons ha informat el cos, en aquests moments, ja ha estat retirat i hauria afectat un vehicle. D'altra banda, al carrer Abat Oliba no es pot circular per la vorera per perill que caiguin els arbres.

A la comarca del Bages, també s'han rebut avisos per presència de branques caigudes a la carretera C-55, a l'altura de Manresa, i a la C-16, a Sant Fruitós de Bages, i per objectes que perillaven de caure, com unes plaques d'uralita al barri del Guix de Manresa o per una tanca al mig de la via al carrer Pompeu Fabra de Sant Vicenç de Castellet.

També hi ha hagut avisos a les comarques de l'Anoia i al Baix Llobregat, on està previst que es produeixin ratxes de és de 72 quilòmetres per hora. Així, s'ha informat de la presència d'un arbre a la carretera B-224, a Piera, o d'una marquesina que perillava de caure a Igualada.

Segons ha informat Protecció Civil en un comunicat, les previsions meteorològiques apunten al fet que l'episodi de ventades durarà tota la jornada del dijous, fins a les 7 de la tarda i a partir del migdia podria afectar també cotes elevades del Pirineu i de la comarca gironina de l'Empordà. D'acord amb les previsions del Meteocat, l'episodi de forts vents, que s'espera curt però intens, anirà acompanyat d'un descens de les temperatures i ruixats.

Protecció Civil ha demanat prudència durant aquest episodi, el primer d'aquesta tardor, especialment pel risc de caiguda d'arbres i despreniments de terreny després de diversos dies d'intenses pluges que han deixat el sòl molt humit.

Ratxes de més de 80 km/h

Durant les últimes hores s'han registrat ratxes destacades com els 83,5 km/h a la Panadella (Anoia), 84,6 km/h a Montserrat i fins a 89,6 km/h a Òdena. Les imatges de satèl·lit mostren la presència de núvols formats pel vent, indicatiu de la forta inestabilitat atmosfèrica.

L'alerta emesa, de grau 3 sobre 6, preveu que les ratxes superiors als 72 km/h afectin especialment les comarques del Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat, tot esperant que el vent comenci a afluixar a última hora de la tarda.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
  2. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  3. El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
  4. L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
  5. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  6. L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
  7. L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
  8. Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets

L'episodi de ventades deixa arbres caiguts i cotxes danyats a Manresa

L'episodi de ventades deixa arbres caiguts i cotxes danyats a Manresa

Antonio Tejero, autor del cop d'estat de 1981, ingressat en estat greu

Antonio Tejero, autor del cop d'estat de 1981, ingressat en estat greu

Retards de mitja hora a l'R4 per una incidència entre Martorell Central i Sant Vicenç de Calders

Retards de mitja hora a l'R4 per una incidència entre Martorell Central i Sant Vicenç de Calders

Ordre d'allunyament i llibertat vigilada per als menors del Berguedà acusats d'agressió sexual

Ordre d'allunyament i llibertat vigilada per als menors del Berguedà acusats d'agressió sexual

El Berguedà, afectat per les restriccions ramaderes pel possible focus de dermatosi nodular a Osona

El Berguedà, afectat per les restriccions ramaderes pel possible focus de dermatosi nodular a Osona

La Generalitat i la Federació de Càmpings acorden impulsar la sostenibilitat ambiental al sector amb un nou protocol

La Generalitat i la Federació de Càmpings acorden impulsar la sostenibilitat ambiental al sector amb un nou protocol

Desxifrat el secret de la dona més longeva del món, que va viure 117 anys

Desxifrat el secret de la dona més longeva del món, que va viure 117 anys

L'Ajuntament de Gironella condemna la «greu agressió sexual» a una menor del poble

L'Ajuntament de Gironella condemna la «greu agressió sexual» a una menor del poble
Tracking Pixel Contents