L'episodi de ventades deixa arbres caiguts i cotxes danyats a Manresa
Els Bombers han atès sis avisos per vent a la regió central, la majoria per presència de branques a la via o per objectes que perillen de caure
L'episodi de ventades d'aquest dijous, que manté en situació d'alerta les comarques de la Catalunya central, ha deixat arbres caiguts a la via i cotxes danyats a Manresa. Durant les primeres hores d'aquesta jornada, els Bombers han atès sis avisos per vent a la regió central, la majoria relacionats per la presència de branques a la via o per objectes que perillen de caure.
Un dels serveis més destacats dels Bombers ha estat al carrer Miquel Martí i Pol de Manresa, on s'han mobilitzat per la caiguda d'un arbre a sobre d'un cotxe. Fins al lloc, s'ha mobilitzat una dotació dels Bombers per retirar l'arbre de la via. Segons ha informat el cos, en aquests moments, ja ha estat retirat i hauria afectat un vehicle. D'altra banda, al carrer Abat Oliba no es pot circular per la vorera per perill que caiguin els arbres.
A la comarca del Bages, també s'han rebut avisos per presència de branques caigudes a la carretera C-55, a l'altura de Manresa, i a la C-16, a Sant Fruitós de Bages, i per objectes que perillaven de caure, com unes plaques d'uralita al barri del Guix de Manresa o per una tanca al mig de la via al carrer Pompeu Fabra de Sant Vicenç de Castellet.
També hi ha hagut avisos a les comarques de l'Anoia i al Baix Llobregat, on està previst que es produeixin ratxes de és de 72 quilòmetres per hora. Així, s'ha informat de la presència d'un arbre a la carretera B-224, a Piera, o d'una marquesina que perillava de caure a Igualada.
Segons ha informat Protecció Civil en un comunicat, les previsions meteorològiques apunten al fet que l'episodi de ventades durarà tota la jornada del dijous, fins a les 7 de la tarda i a partir del migdia podria afectar també cotes elevades del Pirineu i de la comarca gironina de l'Empordà. D'acord amb les previsions del Meteocat, l'episodi de forts vents, que s'espera curt però intens, anirà acompanyat d'un descens de les temperatures i ruixats.
Protecció Civil ha demanat prudència durant aquest episodi, el primer d'aquesta tardor, especialment pel risc de caiguda d'arbres i despreniments de terreny després de diversos dies d'intenses pluges que han deixat el sòl molt humit.
Ratxes de més de 80 km/h
Durant les últimes hores s'han registrat ratxes destacades com els 83,5 km/h a la Panadella (Anoia), 84,6 km/h a Montserrat i fins a 89,6 km/h a Òdena. Les imatges de satèl·lit mostren la presència de núvols formats pel vent, indicatiu de la forta inestabilitat atmosfèrica.
L'alerta emesa, de grau 3 sobre 6, preveu que les ratxes superiors als 72 km/h afectin especialment les comarques del Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat, tot esperant que el vent comenci a afluixar a última hora de la tarda.
