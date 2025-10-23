Les plantes i els seus usos en salut seran un dels eixos de l’Ecoviure
La 26a edició de la fira d’ecologisme per excel·lència de Manresa representarà la sostenibilitat des de diversos punts de vista
Ecoviure és la fira referent a la capital de la comarca del Bages en sostenibilitat i ecologisme. Des de fa 26 edicions, Ecoviure planteja un cap de setmana dedicat a observar la sostenibilitat i el consum responsable amb noves mirades i perspectives diverses. És per aquest motiu que la fira mai no es regeix per un sol eix temàtic més enllà de la mateixa ecologia.
No obstant això, una de les temàtiques que més destaca en la programació d’enguany són les plantes, les seves propietats i els efectes que aquests poden arribar a tenir sobre la salut de les persones. Una de les activitats més destacades en aquest aspecte és la xerrada que oferirà la soprano Raquel Andueza, cap de cartell del festival Espurnes Barroques d’aquesta edició, dissabte a les 6 de la tarda al pati del Casino.
Serà en format de diàleg amb el periodista Jordi Casals en el qual la cantant explicarà la seva experiència quan va perdre i recuperar la veu amb elements completament naturals. Presentarà exercicis pràctics per tal que tots els assistents puguin tenir cura de la seva veu i acabarà la seva intervenció amb un petit concert amb l’acompanyament d’Edwin Garcia amb la guitarra barroca i la tiorba i Pere Oliver a la percussió.
Cuinar amb plantes
Una altra de les activitats que més destaca en la programació i que està relacionada amb les propietats medicinals de les plantes que trobem a la natura és un taller de cuina amb plantes silvestres que es farà el diumenge 26 d’octubre entre les 11 del matí i 2/4 d’1 del migdia. Es farà a l’Espai Activitats, que enguany estarà situat a l'altura de la Xixonenca, al passeig Pere III.
Serà un taller pràctic enfocat a recuperar l’apassionant món de la gastronomia de les plantes oblidades. Els assistents tindran l’oportunitat d’aprendre a fer servir aquestes plantes a la cuina amb receptes senzilles i creatives. S’explicaran de forma detallada les espècies i productes emprats, destacant-ne les opcions culinàries, les propietats organolèptiques i nutricionals, i les possibilitats de maridatge. Això sí, per acudir a aquesta ponència cal fer una reserva prèvia a través d’un formulari de Google que es troba al lloc web de la fira Ecoviure.
Un altre taller relacionat amb la gastronomia que acollirà l’edició d’enguany de l’Ecoviure serà un de cuina d’aprofitament. Es farà dissabte entre les 11 del matí i 2/4 d’1 del migdia a l’Espai Activitats. L’Obradora oferirà les principals claus sobre com gestionar les restes, més que no pas receptes concretes, mitjançant la seva transformació i posterior congelació o consum pròxim. També es tractarà el tema de les oportunitats que ofereixen els establiments en aquest sentit com ara productes rebaixats per una data de caducitat molt propera per saber-ne treure rendiment. Per participar en aquesta activitat també cal fer inscripció prèvia al web.
Una farmaciola natural
El diumenge a 2/4 de 6 de la tarda l’Espai Activitats acollirà un taller de plantes medicinals a càrrec de Carla Vagalume en el qual els assistents podran aprendre com recol·lectar, assecar i conservar plantes medicinals. Durant el taller es prepararà una tintura i un oli. Els assistents han de portar 2 pots de vidre de màxim 100 ml i inscriure’s prèviament a través del formulari al lloc web d’Ecoviure.
Aprofitar en tots els sentits
Més enllà dels beneficis que puguin tenir les propietats de les plantes, a l’Ecoviure s’exploraran diverses vies d’aprofitament d’aquests elements naturals. En primer lloc, es faran tallers de bosses aromàtiques per a l’armari a l’estand Punt de Mel dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 11 del matí.
Les plantes també poden servir com elements decoratius, com a prova d’això hi haurà el taller "un tastet d’estampació botànica" a l’Estand Hatimu, dissabte a les 5 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia. L’estand Creacions Clara acollirà el taller sota el títol "fulla o flor, fes-ne el teu penjoll" per crear joies úniques a partir d’aquests elements silvestres que trobem a la natura.
Més enllà dels tallers
A més de la seva àmplia programació d’activitats, Ecoviure compta amb un espai d’expositors on empreses, entitats i productors locals presenten els seus projectes i productes sostenibles.
Els visitants hi poden descobrir alternatives reals per reduir l’impacte ambiental del dia a dia, des de solucions d’energia renovable i bioconstrucció fins a productes ecològics per a la llar o la higiene personal. Aquesta diversitat d’oferta converteix la fira en un punt de trobada entre professionals i ciutadania, on el coneixement, la innovació i la tradició es donen la mà.
