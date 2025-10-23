Manresa acull la presentació del moviment ibèric d'agricultura regenerativa pioner a Europa
La ciutat ha estat l'escenari de la prova pilot d'una trobada que vol ser de referència per al sud d'Europa
Ha enviat una gravació Joel Salatin, un referent mundial entre els ramaders regeneratius
Ana Digón, presidenta de l'Associació Espanyola d'Agricultura Regenerativa, ha fet la presentació del moviment regeneratiu ibèric pioner a Europa, a un auditori de la Plana de l'Om de Manresa farcit d'històries sobre un concepte de la sostenibilitat que es basa en potenciar els processos de la pròpia natura per a regenerar-se a ella mateixa.
L'Associació fa temps que prepara un gran esdeveniment que pugui ser referència per a la regeneració mediterrània: el Festival Revive que inspiri i convoqui milers de persones, un somni en construcció que esperen materialitzar el 2026.
Mentrestant, Manresa ha estat l'escenari d'una prova pilot en la qual s'ha convocat a productors regeneratius en actiu i tècnics especialistes per conversar i definir estratègies.
120 finques a la península
A la peníncula hi ha 120 finques regeneratives de les quals algunes es van desplaçar fins a Manresa i altres van intervenir telemàticament.
En la presentació han pres part, també, Teresa Costa, cap al Bages del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimetació de la Generalitat; el regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, i l'investigador del Greaf Javier Retana.
Teresa Costa ha fet referència a l'"equilibri de necessitats" que cal per assolir "un futur més conscient amb el seu entorn". Tot seguit ha intervingut Pol Huguet, que ha explicat que la satisfacció per acollir les jornades sobre agricultura regenerativa en una ciutat que té una llarga tradició de respecte a l'entorn natural, començant pels set segles que fa que es nodreix de l'aigua del canal medieval de la Séquia i seguint per la protecció al regadiu que s'ha desplegat i el fet de tenir en l'Escola Agrària un referent a nivell estatal. Ha posat també com exemples els menús escolars que es consumeixen amb productes de proximitat transformats primer obrador compartit d'horta de la Catalunya Central i events com la Festa del Tomàquet, que ha permès que els productors en comptes d'haver de vendre el lseu producte a baix preu a grans distribuidors hagin aconseguit comercialitzar-lo "en un circuit curt que permet que sigui venerat i gairebé glamurós".
Pere la seva part, Javier Retana ha afirmat que s'havia produït un canvi espectacular, perquè fa només 15 anys no se sabia ni el que era l'agricultura i la ramaderia regenerativa i, ara, se n'és conscient que "el futur serà regeneratiu o no serà".
Tot seguit Ana Digón va destacar la presència de Ton Rimbau, viticultor del Penedès que desafia les normes de la viticultura tradicional i el productor estremeny José Luis Garcia de Castro i va donar pas a missatges enregistrats de Joel Salatin i Kirk Gadzia pioners en agricultura regenerativa enfocada a garantir la salut del sòl i la sostenibilitat.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»