La seguretat en el món de l’aigua aplega a Manresa més de 120 professionals per parlar-ne
La 5a Jornada Tècnica de l’Aigua en el marc de la Fira Ecoviure va concloure que el futur d’una aigua segura i de qualitat es construeix amb coneixement, tecnologia i consciència col·lectiva
Entre altres, es va parlar del control sanitari de les aigües i dels nous mètodes per eliminar-ne contaminants persistents; de la protecció de les instal·lacions i de ciberseguretat hídrica
Regió7
La 5a Jornada Tècnica de l’Aigua, celebrada ahir 22 d’octubre al Palau Firal de Manresa dins de la Fira Ecoviure, va reunir més de 120 professionals per debatre com garantir una gestió segura de l’aigua en quatre eixos: la qualitat, les infraestructures, la ciberseguretat i les persones.
L’acte, organitzat per Aigües de Manresa i l’Ajuntament de Manresa, va comptar amb el suport d’Eurecat, el Catalan Water Partnership i els fons NextGeneration-EU a través del PERTE per a la digitalització del cicle de l’aigua. La sessió es va obrir amb la benvinguda institucional d’Antoni Ventura (gerent d’Aigües de Manresa), Josep Lluís Armenter (director de l’Agència Catalana de l’Aigua) i Marc Aloy (alcalde de Manresa i president d’Aigües Manresa).
Qualitat de l’aigua
La primera part es va centrar en com assegurar un subministrament d’aigua segur i de qualitat. Va començar amb dues presentacions de projectes: Mireia Fillol (ICRA) va presentar la Xarxa Catalana d’Indicadors de Salut en Aigües Residuals, una eina que permet controlar l’estat sanitari de les aigües i prevenir riscos per a la salut. I Jéssica Meijide (Eurecat) va explicar nous mètodes per eliminar contaminants persistents (PFAS) de l’aigua potable, un dels reptes ambientals més actuals.
En la taula rodona posterior, Antoni Munné, director de l’Àrea de Gestió del Medi de l’Agència Catalana de l’Aigua; la Dra. Isabel Comerma, adjunta del servei de nefrologia a Althaia i professora de la UIC; Lluís Corominas, subdirector d’impacte de l’ICRA, i Jéssica Meijide, moderats per en David Güell, director d’explotació d’Aigües Manresa, van coincidir en la necessitat d’unir ciència, gestió i conscienciació ciutadana per mantenir la seguretat del recurs.
Infraestructures
En la segona sessió, dedicada a les infraestructures d’aigua, Pablo Gil i Manuel Salazar (ATL) van exposar estratègies per protegir les instal·lacions crítiques i garantir el funcionament fiable del servei davant possibles riscos. Van remarcar la importància de prevenir incidències, reduir vulnerabilitats i millorar la coordinació entre equips tècnics i gestors.
Ciberseguretat a debat
La taula rodona sobre ciberseguretat hídrica, moderada per Sandra Bonillo (Universitat de Girona), va reunir Jordi Viñas (Depuradores d’Osona), Alejo Riera (Agència de Ciberseguretat de Catalunya), Abel-Joel Agelet (Aigües de Manresa), Juan Caubet (Eurecat) i Paco López (Aigües de Mataró). El debat va destacar la necessitat d’integrar la seguretat digital en la gestió diària de les empreses d’aigua i de coordinar estratègies entre administracions i operadors.
La directora d’operacions d’Aigües de Manresa, Esther Costa, va subratllar el paper essencial del talent humà en la seguretat del cicle de l’aigua. Va destacar que la formació contínua, la cultura de seguretat i la implicació dels equips són la millor defensa davant qualsevol amenaça, i va apel·lar a fomentar la consciència col·lectiva per protegir el recurs més essencial.
El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va tancar l’acte amb una crida a seguir treballant conjuntament per una gestió segura i sostenible de l’aigua. La 5a Jornada Tècnica de l’Aigua va deixar clar que el futur d’una aigua segura i de qualitat es construeix amb coneixement, tecnologia i consciència col·lectiva.
