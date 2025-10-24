Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entrevista | Elena Codina Pediatra a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

«El codi postal sovint és més important que el genètic»

Codina és responsable de la Unitat Mediambiental a Sant Joan de Déu de Barcelona

Elena Codina

Elena Codina / J.M.G.

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

La pediatra Elena Codina ha alertat a la jornada de com la contaminació de l’aire impacta en la salut infantil, i de com els professionals de la salut poden contribuir a reduir aquestes exposicions. També fent pressió política. Segons Codina, «els nens no són adults», sinó que són més vulnerables, de forma que «nosaltres, com a adults, ho hem de tenir present i els hem de protegir perquè ells no poden decidir». Com? Doncs per exemple a l’hora de dissenyar els espais públics i també les escoles, «on poden passar 8 hores al dia sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental». Per això la Societat Catalana de Pediatria ha promogut protocols de salut mediambiental i ha dut al Parlament iniciatives per tenir en compte tots aquests factors. Allò de fer política, si cal.

Codina explica que sovint «és més important el codi postal que el genètic», i que també es poden fer accions individuals per millora el medi ambient i, per tant, la salut dels infants. Bàsicament, es tracta de «prendre decisions amb consciència». Per això «convidem a cadascú a fer el que estigui dins el seu rang d’acció, sense caure en angoixes». I insisteix: «no podem canviar-ho tot ni fer-ho tot perfecte, però sí que hem d’anar creant cultura de salut planetària perquè allò que fem impacte en la salut de tots».

