Conferència de Vicent Partal a UManresa sobre "La invenció de l'estranger"
Dirigeix el portal informatiu VilaWeb i està considerat com un dels pioners d’Internet als Països Catalans
REGIÓ7
En el marc de les activitats del programa transversal de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Cartografies 2025-2026, que en aquesta ocasió es dedica als moviments migratoris, el periodista Vicent Partal pronunciarà la conferència titulada "La invenció de la frontera, la invenció de l’estranger" a UManresa.
Vicent Partal i Montesinos dirigeix el portal informatiu VilaWeb i està considerat com un dels pioners d’Internet als Països Catalans. És autor de diverses monografies sobre l’OTAN i sobre els nacionalismes de l’antiga Unió Soviètica, així com de llibres que ajuden a entendre l’evolució del sobiranisme a Catalunya. Entre els anys 2016 i 2024 ha presidit l’European Journalism Centre, una entitat professional que treballa per a la promoció del periodisme de qualitat a Europa.
La conferència serà el dimecres 29 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Edifici FUB1.
