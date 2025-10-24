Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Conferència de Vicent Partal a UManresa sobre "La invenció de l'estranger"

Dirigeix el portal informatiu VilaWeb i està considerat com un dels pioners d’Internet als Països Catalans

Vicent Partal

Vicent Partal / Arxiu/Aniol Resclosa

REGIÓ7

Manresa

En el marc de les activitats del programa transversal de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Cartografies 2025-2026, que en aquesta ocasió es dedica als moviments migratoris, el periodista Vicent Partal pronunciarà la conferència titulada "La invenció de la frontera, la invenció de l’estranger" a UManresa.

Vicent Partal i Montesinos dirigeix el portal informatiu VilaWeb i està considerat com un dels pioners d’Internet als Països Catalans. És autor de diverses monografies sobre l’OTAN i sobre els nacionalismes de l’antiga Unió Soviètica, així com de llibres que ajuden a entendre l’evolució del sobiranisme a Catalunya. Entre els anys 2016 i 2024 ha presidit l’European Journalism Centre, una entitat professional que treballa per a la promoció del periodisme de qualitat a Europa.

La conferència serà el dimecres 29 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Edifici FUB1.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  2. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  3. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  4. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  5. Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
  6. L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
  7. Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
  8. Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»

Sánchez arriba a un acord amb Alemanya per avançar en l'oficialitat del català a la UE després de l'ultimàtum de Junts

Sánchez arriba a un acord amb Alemanya per avançar en l'oficialitat del català a la UE després de l'ultimàtum de Junts

La Generalitat anuncia que 75 alumnes de medicina estudiaran a Igualada el proper curs

La Generalitat anuncia que 75 alumnes de medicina estudiaran a Igualada el proper curs

Conferència de Vicent Partal a UManresa sobre "La invenció de l'estranger"

Conferència de Vicent Partal a UManresa sobre "La invenció de l'estranger"

L’OTAN desplega dos caces espanyols després que dos avions russos van entrar a l’espai aeri de Lituània

L’OTAN desplega dos caces espanyols després que dos avions russos van entrar a l’espai aeri de Lituània

ERC Sant Fruitós proposa al govern de GfP reduir taxes, més bonificacions i engegar projectes ja redactats

ERC Sant Fruitós proposa al govern de GfP reduir taxes, més bonificacions i engegar projectes ja redactats

Enfortir Europa: el repte inajornable davant el nou ordre mundial

Enfortir Europa: el repte inajornable davant el nou ordre mundial

Unir esforços per impulsar el turisme del Solsonès a partir de l’atractiu del Port del Comte

Unir esforços per impulsar el turisme del Solsonès a partir de l’atractiu del Port del Comte

Un home s'atrinxera dins la seva casa ocupada per evitar que els ocupes hi tornin

Un home s'atrinxera dins la seva casa ocupada per evitar que els ocupes hi tornin
Tracking Pixel Contents