La fira Ecoviure surt aquest dissabte al carrer amb una cinquantena d’expositors
Coincidint amb el certamen s'han programat tallers relacionats amb plantes
Ecoviure surt al carrer. Després dels tallers i jornades professionals que s’han celebrat al llarg d’aquesta setmana, la fira per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, es mostra al carrer amb una cinquantena d’expositors al primer tram del Passeig.
Al certamen s’hi podran trobar productes agroalimentaris ecològics, energies renovables, entitats educatives com l’Escola Agrària de Manresa, productes d’higiene i cosmètica natural, o peces de roba fetes amb materials sostenibles i amb processos també naturals.
L’eix temàtic d’enguany girarà entorn de les plantes i els seus usos, amb propostes que fan valdre el coneixement de la natura com a font de salut i sostenibilitat com per exemple un taller de cuina d’aprofitament, un de cuina amb plantes silvestres i un de plantes medicinals. Es duran a terme aquest dissabte al migdia i aquest diumenge al migdia i a la tarda a l’Espai Activitats, davant la Xixonenca.
