La fira Ecoviure surt aquest dissabte al carrer amb una cinquantena d’expositors

Coincidint amb el certamen s'han programat tallers relacionats amb plantes

Preparatius de l'Ecoviure, aquest divendres al Pere III de Manresa

Preparatius de l'Ecoviure, aquest divendres al Pere III de Manresa / OSCAR BAYONA

Jordi Morros

Manresa

Ecoviure surt al carrer. Després dels tallers i jornades professionals que s’han celebrat al llarg d’aquesta setmana, la fira per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, es mostra al carrer amb una cinquantena d’expositors al primer tram del Passeig.

Al certamen s’hi podran trobar productes agroalimentaris ecològics, energies renovables, entitats educatives com l’Escola Agrària de Manresa, productes d’higiene i cosmètica natural, o peces de roba fetes amb materials sostenibles i amb processos també naturals.

L’eix temàtic d’enguany girarà entorn de les plantes i els seus usos, amb propostes que fan valdre el coneixement de la natura com a font de salut i sostenibilitat com per exemple un taller de cuina d’aprofitament, un de cuina amb plantes silvestres i un de plantes medicinals. Es duran a terme aquest dissabte al migdia i aquest diumenge al migdia i a la tarda a l’Espai Activitats, davant la Xixonenca.

El teu gos és dretà o esquerrà? El simple test per descobrir-ho i per què és important saber-ho

Necrològiques del 25 d'octubre del 2025

L’empresa de treball temporal GCT Plus estrena nova oficina a Manresa

Evacuen en helicòpter un motorista ferit greu en un accident a Bellprat

Crema una pila de deixalles a Els Hostalets de Pierola

Vilanova dedica tres places a un exalcalde, a un metge de la població i a la primera ministra de Defensa

El congrés d'ecoturisme a Sant Benet tanca amb una crida global a la regeneració i la sostenibilitat del sector

La 080 Barcelona Fashion i el REC.0 premien la marca emergent D'Ars

