Entrevista | Joaquim Segalés Veterinari. Professor a la UAB i investigador a l’IRTA-CReSA

Joaquim Segalés, investigador en sanitat animal: «Cada cop costa més controlar virus i bacteris, juguem amb foc»

Veterinari, professor de la UAB i investigador de l'IRTSA-CVReSA, Segalés alerta sobre malalties infeccioses emergents pel canvi climàtic

Joaquim Segalés

Joaquim Segalés / J.M.G.

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

«Estem jugant amb foc en el sentit que cada vegada costa més controlar qualsevol virus o bacteri que apareix», explica el veterinari, professor de la UAB i investigador al Centre de Recerca en Sanitat Animal, Joaquim Segalés. Ell és una de les veus que ha participat a la I Jornada Ciutat, Salut i Clima que s’ha celebrat els dos darrers dies a Manresa.

Ha participat en les jornades per parlar, precisament, de l’emergència de les malalties infeccioses. Assegura que no hi ha un sol factor que les desencadeni. El clima i el medi ambient n’és un. «Hi ha vectors de malaltia que abans no eren aquí perquè no estaven adaptats al clima i ara s’estan adaptant. El dengue n’és un exemple, o el mosquit tigre, que és transmissor de determinades malalties».

També va en contra la salut, temes com la desforestació de boscos. Això fa que «ens aproximem als animals, que moltes vegades són hostes d’agents patògens». «I a sobre», diu Segalés, «ens agrada agafar avions i facilitem que els virus s’escampin». Segons la seva opinió, cal anar cap al concepte ‘Una Salut’, que és la interrelació entre salut humana, animal i medi ambient, i «això apel·la tothom perquè salut implica tots els estaments».

